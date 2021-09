ULYKKESSTEDET: Her på riksvei 7 i Ål i Hallingdal omkom Magnus Grønvold da han var på jobb som trafikkdirigent mandag kveld. Krimteknikere fra Politiet undersøker åstedet.

Trafikkdirigent Magnus Grønvold er død: − Dypt savnet

Det var Magnus Grønvold (33) fra Stavern som ble påkjørt og drept da han var på jobb som trafikkdirigent i Ål mandag kveld. En mann i 20-årene er siktet for påkjørselen.

Av Karin Muri

Klokken var litt over åtte mandag kveld da Magnus var i arbeid med å dirigere trafikken ved avkjøringen til Nordbygdveien på riksvei 7, øst for Ål sentrum.

Hastigheten var satt ned til 50 kilometer i timen, da en bilist på vei vestover skal ha kjørt på Grønvold som var på jobb for TrafikkDirigering AS.

– Dette er en svært tragisk hendelse, sier Eirik Tyrihjell som er Magnus Grønvolds arbeidsgiver og daglig leder i TrafikkDirigering.

En mann i 20-årene, hjemmehørende i Hallingdal, er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 om hensynsfull og aktpågivende ferdsel. Han har fått førerkortet beslaglagt. Det ble også rutinemessig tatt blodprøve.

– Det er ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier påtaleansvarlig og politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Eldbjørg H. Martinsen.

Hun opplyser at saken etterforskes bredt og at det er for tidlig å si om siktelsen mot bilisten blir utvidet. Både kriminalteknikere og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe kom raskt til stedet, der det var arbeid med utfresing og oppmåling på veien da ulykken skjedde

Tar tapet tungt

– Det var nylagt svart asfalt på veien og det begynte å bli mørkt, opplyser politistasjonssjef i Hallingdal, Brit Fyksen.

Politiet avventer rapport fra krimtekniske undersøkelser, Statens Vegvesens ulykkesgruppe og vitneavhør, før de kan gå i detaljer om hva som skjedde da dødsulykken inntraff.

– Skilting og sikkerhetsrutiner er også tema vi nå kartlegger, sier Fyksen.

Hun bekrefter at navnet på den omkomne er frigitt i samråd med de pårørende.

I TrafikkDirigering arbeider de med å ta vare på sine ansatte, og spesielt de som var på anlegget i Ål da ulykken skjedde.

Bedriften har 300 ansatte og leverer tjenester innen arbeidsvarsling, trafikkavvikling og trafikkdirigering.

– Vi er en sammensveiset gjeng som er ute og jobber på veien, og vi tar tapet av Magnus svært tungt, sier Eirik Tyrihjell.

SKILTET: Magnus Grønvold og kollegene hans var i arbeid akkurat her på Riksvei 7 mandag kveld, da ulykken skjedde.

– Vi har alltid hatt et høyt fokus på sikkerheten til våre ansatte, og har ikke hatt noen alvorlige personulykker tidligere, sier bedriftens daglige leder.

Hans tanker gå nå først og fremst til Magnus Grønvolds pårørende og etterlatte.

– Ekte kjærlighet

VG har vært i kontakt med Magnus’ kjæreste, Janne Hellum Kontra. Hun har gitt oss tillatelse til å dele fra minneordene hun la ut åpent på sin Facebook-profil.

«Tiden var så kort, kjære! Enda rakk du å fascinere og inspirere meg. Du ga meg troen på meg selv og at jeg er bra nok».

Sist lørdag offentliggjorde Magnus og Janne forholdet sitt på sosiale medier. Bare to dager etter døde han.

«Jeg vet at jeg har mistet en mann som ville elsket meg med hele sitt hjerte for alltid. Så genuin og utrolig var du, kjære! «Alle planene vi hadde... og alle planene vi ikke hadde snakket om enda... Og samme hvor mye jeg trygler og ber kommer du ikke tilbake».

– Dette er fryktelig trist og Magnus er dypt savnet. Vår kjærlighetshistorie ble uvanlig trist. Men jeg prøver å fokusere på å være takknemlig for den tiden vi rakk å få, skriver kjæresten Janne Hellum Kontra til VG.

– Han var definitivt en som endret min oppfattelse av verden, min selvtillit og tro på ekte kjærlighet, legger hun til.