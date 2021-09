SKATTETRØBBEL: Erna Solberg (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Jusprofessor til VG: Statsministerens kontor kan ha brutt loven

OSLO/NEW YORK (VG) Statsministerens kontor (SMK) hadde et eget ansvar for skattetrekk og å betale arbeidsgiveravgift da statsråd Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig i Oslo, sier jusprofessor. Nå må de etterbetale penger til kemneren.

– Arbeidsgiver har helt klart trekkplikt og skal betale arbeidsgiveravgift for slike naturalytelser som fri bolig til ansatte, så lenge den er skattepliktig, sier professor emeritus Arvid Aage Skaar ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Begge deler skal trekkes og innbetales av arbeidsgiver til skattemyndighetene til faste tider gjennom året.

– Arbeidsgiverne har ansvaret for korrekt innrapportering, skattetrekk og å betale riktig arbeidsgiveravgift fortløpende. Fordelen med fri bolig var skattepliktig for Ropstad og da skulle Statsministerens kontor handlet deretter, sier Skaar til VG.

Skaar har tidligere vært partner i advokatfirmaet Wiersholm og har skatt som et av sine spesialfelt.

Han mener også Stortinget kan ha brutt loven, på samme grunnlag.

GIKK AV: Kjell Ingolf Ropstad gikk av både som KrF-leder og statsråd lørdag.

Lørdag varslet Kjell Ingolf Ropstad sin avgang både som KrF-leder og barne- og familieminister.

Det skjedde etter at Aftenposten i en rekke saker avdekket hvordan Ropstad har latt være å skatte av gratis leiligheter som Stortinget og regjeringen har stilt til disposisjon.

For 2020 unngikk Ropstad beskatning av en leilighet på Frogner i Oslo, ved å opplyse at han hadde utgifter til foreldrenes hus i Agder. Det viste seg siden at han ikke hadde slike utgifter.

Straffbart for arbeidsgiver

Aftenposten har også avslørt at Stortinget ble orientert om hvordan reglene skulle praktiseres allerede i 2003, men fortatte å gjøre feil. Fredag erkjente statsminister Erna Solberg overfor VG at hennes kontor også hadde gitt feil informasjon til Ropstad.

På direkte spørsmål fra VG bekrefter kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor til VG at de ikke betalte arbeidsgiveravgift.

– For 2020 ble som kjent Ropstads pendlerbolig ikke innberettet som skattepliktig naturalytelse, fordi han oppga å ha kostnader til bolig på hjemstedet. Da ble det heller ikke betalt arbeidsgiveravgift, sier Hjukse.

Skaar retter pekefingeren mot Statsministerens kontor og Stortinget, for at de som arbeidsgivere ikke har fulgt opp skikkelig:

– Med mindre Skatteetaten har feilinformert SMK, skulle SMK trukket skatt for Ropstad på fordelen av fri bolig i 2020. I så fall har Statsministerens kontor brutt skattebetalingsloven. Manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift er også et lovbrudd, sier Skaar.

KRITISK: Professor emeritus Arvid Aage Skaar

– Det er straffbart å ikke overholde plikten til å trekke skatt, sier Skaar, og viser til skattebetalingsloven §18, som sier at den som unnlater å foreta pliktig forskuddstrekk kan straffes med bøter eller fengsel i inntil to år.

Stor skattegjeld

– Hva er vanligvis konsekvensen av det?

– Ifølge loven er det arbeidsgiver som i etterkant må dekke den skatten som ikke er trukket korrekt. I tillegg må SMK betale inn arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent av verdien på fordelen.

Ropstads gratisbolig i Oslo ble verdsatt til 41.680 kroner per måned. I 2020 disponerte Ropstad denne boligen i elleve måneder, noe som gir en totalsum på over 458.000 kroner opplyser Statsministerens kontor til VG.

Denne summen skulle inngått i Ropstads skattegrunnlag – og arbeidsgiver, SMK, skulle betalt 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift for denne summen.

VG har spurt SMK hvor mye de må betale i skatter og avgifter. Spørsmålet er ikke besvart.

VG har beregnet at regjeringen trolig er skyldig 64.500 kroner i arbeidsgiveravgift og over 150.000 kroner i skattetrekk for fordelen Ropstad hadde med gratis bolig.

Statsministerens kontor opplyser at de er i gang med å etterbetale penger.

– Dette er nå korrigert, og det vil bli etterbetalt arbeidsgiveravgift for 2020 basert på at Ropstads pendlerbolig også det året var en skattepliktig naturalytelse, skriver Hjukse.

VG har spurt om etterbetaling av skatt på fordelen ved fri bolig. Det svarer ikke SMK på.

Kan bli fordel for Ropstad

Skaar tror at hvis SMK har gjort en feil, kan det bli en fordel for Ropstad.

– Hvis arbeidsgiver har gitt Ropstad et råd om at han ikke behøver å betale skatt av fri bolig i Oslo, og opplyst ham at rådet er basert på opplysninger fra Skatteetaten, kan det bli en formildende omstendighet for Ropstad, sier Skaar.

Det kan igjen føre til lavere straffeskatt på sikt.

Stortinget betalte ikke

Stortingets kontor har på grunn av feil forståelse av regelverket flere ganger latt være å betale arbeidsgiveravgift og latt være å trekke representanter i skatt for gratis bopel i Oslo.

– For stortingsrepresentanter der det i tråd med vår forståelse ikke har vært rapportert en skattepliktig fordel knyttet til pendlerboligen, har Stortinget heller ikke betalt arbeidsgiveravgift. I enkeltsakene vi går gjennom nå må vi vurdere eventuell fordelsbeskatning og også tilhørende arbeidsgiveravgift, sier direktør Marianne Andreassen i en uttalelse sendt til VG.

Også Stortinget kan dermed ende med en stor regning fra kemneren.

– Ja, det er et brudd på skattebetalingsloven og folketrygdloven hvis en arbeidsgiver ikke trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift på en trekkpliktig naturalytelse, sier Skaar.

Tviler på skatteamnesti

Stortinget gransker nå sin egen praksis, samtidig som flere representanter har tatt kontakt med nasjonalforsamlingen for å avklare om de har brutt loven.

Tidligere leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, Bettina Banoun, sier til VG at det er usikkert om stortingsrepresentantene vil kunne anvende seg av reglene for skatteamnesti og frivillig retting.

– Stortinget har vedtatt strenge regler om straff, tilleggsskatt, samt klare vilkår for bruk av skatteamnestiordningen. Når et forhold er avdekket i mediene, vil det normalt ikke være adgang til frivillig retting, retting, hvilket medfører at de alminnelige reglene om tilleggsskatt kommer til anvendelse, sier Banoun.

TVILER: Advokat Bettina Banoun i Høyesterett.

Hun er til daglig partner i Wiersholm og har skrevet doktorgrad om skatterett. Stortinget har allerede innrømmet at de forsto regelverket feil.

– Rettsvillfarelse har i praksis sjelden vært grunnlag for å unngå tilleggsskatt, men hvorvidt det foreligger unnskyldelige momenter vil antakelig Skatteetatens undersøkelser avdekke.

Solberg: Ryddes opp

VG møtte mandag statsminister Erna Solberg under i New York, der hun er for å delta på FNs klimatoppmøte.

– Har SMK tatt for lett på ansvaret for å følge skatteloven overfor Ropstad og andre?

– Nei, det har vi ikke gjort. I utgangspunktet mente vi det som var riktig, har det vist seg i ettertid. Men fordi Stortinget hadde rådgitt noe annet, ble det gått en ekstra runde. Når man sitter med to ulike tolkninger, er det viktig at det skriftliggjøres og at man blir enig. Derfor var det ny kontakt med skattemyndighetene, sier Solberg.

I NEW YORK: Statsminister Erna Solberg.

– Vi vet ikke hvor skylden ligger her, men problemet er at det burde vært skriftliggjort med en gang. Da hadde man kanskje sett at den fortolkningen var feil, sier Solberg.