Lysbakken: − Fryktelig mange som er lut lei

Valgresultatet er ikke endelig, men det er åpenbart at det går mot en ny regjering med SV som ett av tre partier. Audun Lysbakken jubler over at Norge velger en ny kurs.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Partileder Audun Lysbakken lover gjennomslag til partiet i sin valgtale til valgvaken.

– Vi har gjort en råsterk valgkamp. Vi skal omsette de stemmene til resultater for alle de som ønsker forandring, sier Lysbakken.

Han viste også til at partiet har løftet seg etter valgresultater rundt sperregrensen for åtte år siden.

Makt

– Det finnes ingen vei til makt og innflytelse i det nye Stortinget som ikke går gjennom oss, og den makten skal vi bruke. Vi lover at vi skal bruke hver eneste stemme til å levere forandring til dette landet, legger han til.

STORFORNØYD: Audun Lysbakken gleder seg over at SV havner i regjeringsposisjon.

Partiet går mot 7,3 prosent av stemmene i stortingsvalget og kommer etter alt å dømme til å danne en ny regjering, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som går mot henholdsvis 26,3 og 13,9 prosent av stemmene.

– Det er et kraftig signal om forandring, om at tiden er inne for et oppgjør med Forskjells-Norge.

Garanterer resultater

Lysbakken kaller dette et «oppbruddsvalg» og mener at FNs klimarapport bidro til at SV gjør et godt valg.

– Mange krever at Norge endelig skal skifte kurs. Det sterke signalet som det samlede valgresultatet viser når det gjelder kravet om handling, det må alle partiene i kveld merke seg, konstaterer Lysbakken.

Han lover tøffe forhandlinger framover, og sier det ikke vil være noen tur i parken.

Så kommer han med et løfte:

– Vi skal være garantisten for at det faktisk blir resultater for alle som har stemt for forandring i kveld.