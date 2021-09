NEDERLAG: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ymtet allerede under talen frempå at KrFs dager som et parti over sperregrensen er talte.

Tidligere Hareide-rådgiver: Dette valget er KrFs død

KrF skal slite med noensinne å komme over sperregrensen igjen etter gårsdagens katastrofevalg, mener Åshild Mathisen.

Publisert: Nå nettopp

Partiet landet på 3,8 prosent. Det er ikke bare under sperregrensen – det er også partiets dårligste stortingsvalgresultatet noensinne.

Det er første steg mot partiets død, mener tidligere Knut Arild Hareide-rådgiver Åshild Mathisen.

– Ja. Av flere grunner. Jeg har sagt tidligere at KrF kommer til å dø ut. Det baserer jeg på velgerdemografi. KrF har valgt å henvende seg til en stadig krympende velgergruppe, nemlig konservative kristne, sier Mathisen, som også er aktuell med en bok om KrF.

Det er ikke bærekraftig, ifølge Mathisen.

– Skulle Ropstad hatt en mulighet til å nå bredere, mener jeg at han måtte ha appellert til den brede folkekirken, forklarer Mathisen.

KRASS: Tidligere Hareide-rådgiver Åshild Mathisen spår en dyster fremtid for KrF.

– Kristne flest mener ikke det samme som Ropstad

Mathisen peker tilbake til Knut Arild Hareides veivalg i 2018. Mens Hareide ville ta partiet inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gikk dagens partileder Kjell Ingolf Ropstad imot Hareide.

Ved retningsvalget argumenterte Ropstad blant annet for at å gå inn i regjering med Høyre og Frp ville gi en historisk mulighet til innstramminger i abortloven.

Det valget tror Mathisen kan bli skjebnesvangert for partiet.

– Ropstads strategi spisser KrF inn mot bibelbeltet. Kristne flest mener ikke det samme som Ropstad, sier Mathisen.

Ropstad selv sa det motsatte av Mathisen da han talte til valgvaken på mandag kveld.

Mathisen sier valgkampen ikke har gått veien for partiet, blant annet fordi Ropstad ikke har klart å svare tydelig på abort-spørsmålet

Hun mener også at Aftenpostens avsløring om at Ropstad fikk gratis pendlerbolig samtidig som han leide ut sin egen bolig i Lillestrøm og var folkeregistrert på gutterommet til mor og far kan ha bidratt til å dytte partiet under sperregrensen.

På tross av kritikken, tror Åse Mathisen at Ropstad sitter trygt som partileder.

– Det er veldig få kritiske stemmer – de er jo i et annet parti, sier Mathisen.

Ropstad mener selv at dette valget ikke er starten på døden til KrF.

– Nei, det er jo det vi skal motbevise. Jeg mener at den siste måneden har vist, da mange dømte oss nord og ned, at det er mulig. Dessverre klarte vi ikke den siste biten som hadde fått oss over sperregrensen og gitt tre-fire mandater til.

Partiveteran: – Har mistet en del av bredden

Hans Fredrik Grøvan har mange år bak seg i KrF og har sittet som fast representant på Stortinget siden 2013. Han legger ikke skjul på at partiets situasjon nå er utfordrende og at partiet må jobbe hardt for å komme tilbake.

– Under veivalget rettet partiet seg mot den mer verdikonservative kjernen i partiet, er det bærekraftig over tid?

– Det er nok en riktig observasjon. Samtidig ser vi at folk er redde for at vi skal miste grepet på sakene KrF har løftet i valgkampen. For eksempel har kontantstøtten en mye bredere tilslutning enn det partistandpunktene skulle tilsi. Appellen til partiet er nok bredere enn mange tror på enkelte saker, så må vi nok også jobber for å klare å vise vår relevans.

Grøvan tapte selv nominasjonskampen i Agder og er ferdig som stortingsrepresentant i denne omgang. Likevel ønsker han partiet en god fremtid.

– Det er en beslutning jeg har lagt bak meg. Det som er viktig nå er å få KrF opp igjen over sperregrensen, sier han.