SKUFFET: Kjell Magne Bondevik (74) innrømmer at det dårlige valgresultatet ikke kom helt uventet.

Kjell Magne Bondevik om KrFs krisevalg: − Man får en sorgfølelse

KrF kom under sperregrensen og gjorde sitt dårligste valg siden 1936. Tidligere partileder og statsminister Kjell Magne Bondevik (74) sier han ble lei seg da resultatet var klart.

– Når man har jobbet for et parti i 55 år, så blir man glad i partiet. Man får en sorgfølelse når det ikke lenger er et landsomfattende parti, sier Bondevik til VG.

Bondevik sier han ble veldig skuffet over valgresultatet, men at det ikke kom helt uventet.

– Jeg begynte å bli litt optimistisk da noen målinger sist uke viste at KrF lå rundt 4,5 prosents oppslutning. Da øynet jeg et håp, sier han.

Han tror det er mulig for partiet å komme tilbake.

– Det blir ikke enkelt å komme over sperregrensen og gjenreise partiet, men jeg mener det er mulig. Det har vi sett i norsk politikk før. Et eksempel er Venstre, som kom under sperregrensen i 1993. Så var de over i 1997, før de kom under igjen i 2001 og på nytt over i 2005.

– Potensialet er stort

Til tross for valgsmellen, mener Bondevik det er lyspunkter.

– KrF får tre representanter på Stortinget. Selv om gruppen er liten, får de et fellesskap av flere representanter. Det gir større muligheter til å fordele arbeid og profilere partiet.

Bondevik mener det er viktig at KrF markerer seg som et opposisjonsparti, og som et uavhengig kristendemokratisk sentrumsparti.

– Det er viktig at man viser frem politikk på et bredt felt. Det må også jobbes i distrikter der KrF står svakt, og her er det viktig at partiorganisasjonen får en ny giv. Vi så at KrF hadde fremgang i Vest-Agder, og det viser at potensialet er stort.

VALGTAPER: Partileder Kjell Ingolf Ropstad taler på Kristelig Folkepartis valgvake på Vulkan Arena under stortingsvalget mandag kveld.

Omstridt veivalg

Høsten 2018 stilte daværende partileder Knut Arild Hareide ultimatum til sitt eget parti om at han ville gå av dersom hans råd om å gå i regjering med Ap og Sp ikke ble vedtatt på landsmøtet.

Hareide tapte kampen. Kjell Ingolf Ropstad ble valgt til ny partileder, og KrF gikk i januar 2019 inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Bondevik vil ikke spekulere i om dette kan forklare noe av partiets tilbakegang.

– Det er vanskelig å si. Vi vet jo ikke hvordan det hadde gått om hans linje hadde vunnet frem. Det blir en hypotetisk diskusjon. Men jeg støttet jo Hareides linje, sier Bondevik.

– Jeg vil ikke reflektere for mye over årsakene til valgresultatet, men er mer opptatt av det som skal skje fremover. Kommunevalget om to år blir en test for om partiet kan reise seg igjen, legger han til.

OPPOSISJON: Bondevik mener det er viktig for KrF å markere seg som et opposisjonsparti.

Fylkesleder i Innlandet, Oluf Maurud, tror situasjonen for partiet kunne sett bedre ut om partiet hadde gjort et annet veivalg i 2018. Oluf Maurud var blant dem som sto på Hareides side for tre år siden.

– Jeg mener det hadde vært bedre å gå i regjering med Ap og Sp. Da ville vi hatt et større potensial. Nå blir vi mer og mer et regionparti, og det er veldig synd. Jeg har fryktet hele veien at vi kunne miste den landsdekkende funksjonen, sier han.

STATSMINISTER: Kjell Magne Bondevik var statsminister i to perioder. Først fra 1997 til 2000, deretter fra 2001 til 2005.

Maurud sier samtidig at det er vanskelig å si sikkert hvordan oppslutningen om partiet hadde vært i dag om KrF hadde valgt å søke samarbeid med Ap og Sp.

– Det er klart at vi hadde mistet både medlemmer og velgere om vi hadde gått mot Ap, men vi mistet jo noen da vi gikk andre veien også. Jeg mener det samme i dag som jeg mente den gangen, at potensialet for KrF hadde vært større om vi hadde valgt å søke samarbeid mot den andre siden.

– Men jeg mener vi har fått til mye i regjering sammen med Høyre og Venstre. Det er de politiske gjennomslagene som er viktig for KrF.

Fylkesleder i Trøndelag, Bente Høston Bostad, sto på «rød» side i 2018. Hun sier det er vanskelig å vurdere om KrF kunne hatt bedre oppslutning om partiet hadde valgt å gå til venstre den gangen

– Det er mange moment som spiller inn. Nå skal vi jobbe videre med de sentrale politiske spørsmålene, og se fremover. De neste fire årene blir utfordrende, men jeg tror KrF vil vises i norsk politikk fremover, sier Bolstad.

– En ubehagelig prosess

Fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, sier hun er veldig skuffet over valgresultatet.

– Det var ikke dette vi hadde jobbet for. Men jeg tror de tre som er innvalgt for KrF på Stortinget kommer til å markere seg. Nå må vi fortsette å bygge lag, og prøve å løfte oss igjen.

Turøy sier hun sto «hårfint» på Ropstads side i 2018.

– Angrer du på det i dag?

– Nei. Men jeg tror nok den prosessen vi var gjennom var krevende enn vi hadde sett for oss på forhånd. Det var en ubehagelig prosess. Men jeg vil poengtere at jeg ikke tror veivalget var utslagsgivende for resultatet, sier hun.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy fotografert i oktober 2018 etter det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Stavanger KrF i forkant av partiets ekstraordinære landsmøte i april året etter. T.h. dagens nestleder Olaug Bollestad.

Hyller Ropstad

VG snakket tirsdag med ti av elleve fylkesledere i KrF. Ingen av dem stiller spørsmål ved Kjell Ingolf Ropstads posisjon som partileder etter det dårlige valgresultatet.

– Ropstad har gjort en kjempejobb, og jeg håper han fortsetter. Han er relativt fersk som partileder, og det tar tid å bygge profiler, sier fylkesleder i Møre og Romsdal, Randi Walderhaug Frisvoll.

– Hva skal til for å løfte partiet?

– Dette resultatet betyr ikke at partiet for alltid vil ligge under sperregrensen. For meg gir det motivasjon til å jobbe enda hardere. Det er en kjent sak at KrF har mange eldre velgere, så jeg tror vi må jobbe mer mot yngre velgere, og fronte familiepolitikken vår enda tydeligere.

Fylkesleder i Vestfold og Telemark, Bror-Lennart Mentzoni, sier at Ropstad har gjort en kjempejobb.

– Han har gjennomført gode debatter, og han har presentert politikken til KrF på en god måte.

– Hvordan var det å få et slikt resultat?

– Det er naturligvis litt tungt. Jeg synes det er litt trist at vi ikke nådde mange nok med budskapet om at vi trenger et sterkt KrF. Så jeg er litt nedstemt i dag.

– Nå må vi ta en nøye evaluering av valget, og den strategien vi valgte, for vi har ambisjoner om å nå ut til et større publikum.

Fylkesleder i Agder, Per Sverre Kvinlaug, fotografert under den høytidelige åpningen av Stortinget i 2018. Her sammen med daværende KrF-leder Knut Arild Hareide.

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Kjell Ingolf Ropstads hjemfylke Agder tror ikke partilederens såkalte «gutteromshistorie» hadde noen innvirkning på valgresultatet.

– Nei, jeg tror ikke det. Vi satte agendaen for viktige verdispørsmål, og klarte å mobilisere på slutten av valgkampen. Jeg tror det var politikken vår som var avgjørende for at vi nådde den oppslutningen vi fikk. I Vest-Agder hadde vi fremgang, sier han.

– Veldig skuffet

Jan-Erik Fjukstad Hansen, fylkesleder for KrF i Oslo, mener de har hadde en veldig bra valgkamp, tross alt.

– Men vi er veldig skuffet over at vi ikke klarte å løfte oss de ekstra tidelene.

– Var det feil å gå inn i regjering med H og Frp, burde dere heller ha valgt Ap og Sp?

– Det er vanskelig å spekulere i dette. Vi tok et valg. Men da hadde situasjonen sett helt annerledes ut enn nå. KrFs økonomiske politikk ligger både til høyre og venstre. Det som samler oss er andre saker, sier Hansen til VG.

– Tror du «gutterom-saken» hadde noe å si?

– Nei, egentlig ikke. For noen hadde det kanskje betydning mens andre kanskje ble enda mer oppsatt på å støtte KrF. Jeg tror det var andre ting som avgjorde valget. Vi står vel for en del standpunkter som er upopulære, tror jeg. Menneskeverd og det at vi for eksempel ser på abort som problematisk.

– Hvordan er Kjell Ingolf Ropstads fremtid som leder av partiet?

– Han står veldig støtt i partiet. Det er ikke partilederen det er noe feil med, men politikk er det muliges kunst og det gjelder å finne sin posisjon i det politiske landskapet.

Fylkesleder i Viken, Britt Egeland Gulbrandsen, mener det blir tyngre å drive fremover siden partiet nå får færre stortingsrepresentanter.

– Men vi hadde fått et varsel om dette når meningsmålingene var så dårlige. Håpet var der helt til siste slutt, men vi klare ikke å nå helt opp, sier hun til VG.

– Var det feil å gå inn i regjering med H og FrP og ikke sammen med Ap og Sp?

– Nei, det var et valg vi gjorde og vi vet ikke hva resultatet hadde blitt om vi hadde valgt annerledes. Det blir bare spekulasjoner.

Gulbrandsen tror ikke den såkalte «gutteromsaken» hadde noe å si.

– Nei, heller i positiv betydning. Vi samlet oss mer. Det er klart at det ikke var noen ønskesak så tett innpå valget, men jeg tror folk klarte å se forbi den tingen. Det er mer som står på spill enn en uklok av avgjørelse av en leder.

Gulbrandsen ønsker ikke å spekulere over Ropstads fremtid som partileder.