Les dagens VG her!

Høyt kolesterol kan øke risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og demens. Ny forskning viser at spesielt én matvare kan senke det farlige kolesterolet. Sjekk hva du anbefales å spise for å komme ut av faresonen i dagens VG.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Skyhøye strømpriser gjør ved til en attraktiv varmekilde. Sjekk i dagens VG hvor du mye du kan spare og hvor du får kjøpt den billigste veden.

SV ønsker seg fire og Sp sikter mot syv statsråder i en ny Støre-regjering. Les hva ekspertene mener om den mulige ministerfordelingen i dagens VG.

Thomas Alsgaard (49) sa lenge nei til alle reality-invitasjoner fra TV-kanalene. Men nå er han glad for at han til slutt ga etter. Les hvorfor i VGs sportsbilag.

Få også med deg intervjuet med Morten Hegseth i Endelig Fredag-magasinet. Dansedommeren innrømmer at han er blitt påvirket i en bransje med mye ego.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!