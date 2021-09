ENDRINGER: Skoleelever, russ, studenter og de fleste andre vil få betydelige endringer i hverdagen med gjenåpningen.

Dette betyr gjenåpningen for deg under 25 år

Nå er det ikke lenger behov for å holde annenhver plass på lesesalen tom.

– I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid, sier statsminister Erna Solberg.

Men nå er det slutt. Fra lørdag 25. september klokken 16.00 åpnes Norge igjen.

Dette betyr de etterlengtede endringene for deg under 25 år:

Meteren forsvinner:

Restriksjonene for arrangementer og sammenkomster forsvinner.

Slutt på innslippsstopp og faste tilviste plasser på byen.

Det blir lov å danse og stå tett på konserter igjen.

Arrangementer som russekroer og landstreff kan gå som planlagt.

Det blir ikke lenger antallsbegrensninger på store arrangementer; konserter, teatre, kinoer og fotballarenaer kan igjen fylles til randen.

På lesesalen åpner flere plasser, nå som meterskravet forsvinner. Frem til nå har annenhver plass kunnet brukes, noe som har ført til køer.

Asheim: – Endelig

Forsknings- og høyere utdanningsminster Henrik Asheim er glad for gjenåpningen.

– Endelig! Nå fjernes enmeteren også på sosiale arrangementer, uttrykker han.

– Dete betyr at det virkelige studentlivet kan starte for fullt igjen.

Og det gjør det. VG har hørt med noen av landets største studieinstitusjoner, hvordan studentene kommer til å merke gjenåpningen.

Forsknings- og høyere utdanningsminster Henrik Asheim.

Tar campus tilbake

UiB fjerner gjeldende coronarestriksjoner på campus, i tråd med regjeringens beslutning om gjenåpning.

– For studentene betyr dette at vi kan ta hele lesesalen i bruk, at de kan bevege seg fritt, bruke kantinene og ta campus tilbake igjen, sier rektor Margareth Hagen.

Hun er tydelig glad for gjenåpningen når VG snakker med henne.

– Dette er jo en merkedag. Vi skulle nesten ha flagget.

Hagen sier det føles fantastisk godt å endelig gå tilbake til normalen.

– Nå er vi i gang med høsten i Bergen, med regn for andre dag på rad. Da er det fint å kunne møtes inne igjen, uten å være redd for smitten.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Ved NTNU oppheves kravet om en meters avstand for studentene fra mandag, opplyser Jan Erik Kaarø ved NTNU til VG. Også rådet om bruk av munnbind ved trengsel oppheves.

Dette skjer bare uker etter at NTNU slet med et stort smitteutbrudd blant studentene. Da massetestet de titusenvis av studenter.

NTNU åpner også for alkoholservering i lukkede lag på campus etter søknad. Ellers er de fleste andre lokale restriksjoner allerede opphevet.

ÅPNER: Nå forsvinner kravet om en meter avstand for alle studentene ved NTNU.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo omtaler dagen som «en gledens dag».

– Jeg er veldig glad. Dette har vi ventet på siden 12. mars 2020, sier Stølen.

Nå blir alle lesesalsplasser på universitetet tilgjengelig, og det blir mer fysisk undervisning fremover.

– Samtidig ønsker vi å imøtekomme de som har velger å ikke komme på campus, så vi forsøker å få til en miks av digital og fysisk undervisning fremover også, sier Stølen.

Rektor ved UiO, Svein Stølen, da hurtigtest-tilbudet på UiO åpnet i vinter. Nå går vi lysere tider i møte.

Dette skjer på skolene

Skolehverdagen skal bli mer normal fremover. Kunnskapsminister Guri Melby (V) forteller at 85 prosent av 16- og 17-åringene nå har fått første dose av vaksinen.

Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller. Dette skal bestemmes lokalt ut fra smittesituasjonen.

fra 11. oktober. Dette er etter høstferien for mange elever. Elever kan derfor ikke lenger bruke egenmelding eller beskjed fra foreldre dersom man har fravær av helsegrunner. Unntaket for fraværsregelen opphevesfra 11. oktober. Dette er etter høstferien for mange elever. Elever kan derfor ikke lenger bruke egenmelding eller beskjed fra foreldre dersom man har fravær av helsegrunner.

Dette er reglene hvis du blir syk

Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skolen.

Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.

Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.

Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

SYDEN: Fremover blir det lettere å ta en tur til varmere strøk.

Det blir også lettere å reise, karantenehotell skrotes og det blir mindre testing. Her kan du lese om alle endringene.