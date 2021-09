SAMME GRAV: Fredag ble Plazakvinnen gravlagt på ny.

Plaza-mysteriet: Begravet for andre gang

Her blir den ukjente Plazakvinnen gravlagt for andre gang, snart fem år etter at graven hennes ble åpnet. Nå gis gravstedet evig fredning.

Av Lars Chr. Wegner og Live Austgard (foto)

Pinseaften 1995 ble den unge kvinnen funnet død på et luksusrom i 28. etasje på Oslo Plaza. Kvinnen var skutt gjennom hodet med en 9mm Browning pistol, og våpenet ble funnet i hånden hennes.

Kvinnen som kalte seg Jennifer Fergate og hevdet hun var belgisk, hadde sjekket inn under falskt navn. Alle spor som kunne identifisere henne viste seg å være systematisk fjernet fra rommet hennes. Politiet antok at kvinnen hadde tatt sitt eget liv.







Etter et års resultatløs etterforskning, ble den ukjente kvinnen begravet i en umerket grav på Vestre gravlund i Oslo sommeren 1996.

GRAVÅPNING: I november 2016 ble Jennifer Fergate hentet opp av graven.

I 2016 startet VG et samarbeid med Oslo politidistrikt, i et forsøk på å finne ut hvem Plazakvinnen var, og hva som skjedde med henne.

I november 2016 ble graven åpnet, slik at politiet kunne sikre seg DNA-materiale fra den døde kvinnen.

Evig fredning

Fredag formiddag ble kvinnen gravlagt på samme sted som for 25 år siden. Det skjedde uten prest og uten seremoni. Siden ingen vet hvem hun var, vet man heller ikke hvilken religion hun tilhørte.

– Nå får hun tilbake sin egen grav. Vi gir graven 60 års fredningstid. Det er det som kalles evig fredning, og det skjer for at vi skal være sikre på at ingen gjør noe med graven. Det skal i alle fall ikke stå på oss i arbeidet med å finne ut hvem hun var, sier Magne Hustavenes, direktør i Gravferdsetaten i Oslo kommune.

Selv om politiet i dag har en full DNA-profil av Plazakvinnen, selv om historien er spredt internasjonalt gjennom utallige mediereportasjer på en rekke språk, og til tross for at Netflix har laget en dokumentarfilm, er Jennifer Fergates identitet fremdeles et stort mysterium.

Ingen har meldt den unge kvinnen savnet. Ingen har gjenkjent henne fra foto og tegninger.

Har sikret materiale

I fem år har levningene hennes blitt oppbevart ved Oslo universitetssykehus, i håp om at den nye etterforskningen skulle avdekke identiteten hennes.

Underveis har politiet sørget for å sikre seg materiale som kan benyttes ved fremtidige undersøkelser.

– Vi skulle så gjerne ha visst mer om «Jennifer» når hun nå begraves igjen. Vi har i alle fall sikret materiale som gjør det mulig å få flere svar dersom det kommer inn nye opplysninger, sier politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt.

TILBAKE: Siri Jetzel og Jon Eide-Stubberud fra Verd Begravelse førte Plazakvinnen på hennes siste ferd. Til høyre Søren Jakobsen fra Gravferdsetaten.

Fredag morgen ble den ukjente kvinnen fraktet fra Rikshospitalet til Vestre Gravlund i Oslo.

Der ble hun gravlagt på nøyaktig samme sted som hun ble begravet sommeren 1996, under et lite kirsebærtre på den store gravlunden. Fra den samme graven ble hun hentet opp igjen for snart fem år siden.

– Vi fant ut at det ga mest verdighet og trygghet at hun ble lagt i samme grav som tidligere, sier Magne Hustavenes, direktør i Gravferdsetaten i Oslo kommune.

Ved å frede graven ønsker Gravferdsetaten å bidra til at det fremdeles er muligheter til å identifisere den unge kvinnen.

– Identiteten hennes er fremdeles ukjent, men vi håper at fremtiden kan avdekke hvem hun var, sier Hustavenes.

Gravåpninger foretas uhyre sjelden. Like uvanlig er det at en ukjent avdød blir begravet for andre gang.

GIR IKKE OPP: Politiinspektør Grete Lien Metlid har håp om å kunne finne Plazakvinnens identitet.

Politiinspektør Grete Lien Metlid understreker at Plazakvinnens historie er svært spesiell.

– Jeg kan ikke huske noe tilsvarende hvor vi etter så lang tid har en ny begravelse, i en sak med fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier Metlid.

VG har gjennom en rekke reportasjer dekket arbeidet med å forsøke å finne kvinnens identitet.

Banebrytende metoder

Levningene som ble hentet opp av graven i 2016, ble først undersøkt ved Oslo universitetssykehus.

Deretter ble det satt i gang et omfattende, internasjonalt vitenskapelig arbeid, ved hjelp av forskere og fagfolk i Norge, Sverige, Østerrike og Australia.

I dette arbeidet er det benyttet banebrytende nye metoder innen identifiseringsarbeid. Kripos har gjennomført grunnstoffanalyser av kvinnens tenner, som kan si noe om både geografisk opphav og alder.

VIKTIGE SPOR: Isotopundersøkelser av tennene tyder på at Jennifer Fergate var rundt 24 år da hun døde.

Resultatet av undersøkelsene tyder på at kvinnen kan ha levd sine første år i Tyskland. Samtidig viser analyser utført ved Rettsmedisinsk institutt ved Karolinska institutet i Stockholm, at kvinnen trolig var rundt 24 år da hun døde.

Netflix-dokumentaren «A Death in Oslo» i serien «Unsolved Mysteries» høsten 2020 har medført nærmere 2000 tips til VG, men ingen av dem har hittil kunnet avdekke Jennifer Fergates ekte identitet.

Grete Lien Metlid har ikke gitt opp håpet om å kunne løse mysteriet.

– Politiet håper fortsatt at det kan komme ny informasjon som vil kunne føre til flere svar, sier Metlid.