Vedum etter skjebnemøte: − Det beste alternativet er en regjering med Sp og Ap

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum står fast ved at han vil forhandle med Ap om en ny regjering etter sentralstyremøtet.

– Vi har vært veldig tydelig på hva vi mener er det beste: skifte ut dagens regjering og få en alternativ kurs. Vi har diskutert hvilke politiske gjennomslag vi skal ha. Det beste alternativet er en regjering med Sp og Ap, sier partileder i Sp Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse etter partiets sentralstyremøte.

Han opplyser at han har en løpende dialog med Støre.

– Vi kommer til å bruke dagene fremover for å finne de løsningene vi mener er best med bakgrunn i det mandatet vi har fått, sier Vedum.

– Hvilket departement vil du ha?

– Det er sakene som er det viktige, det er det vi bruker tiden på nå, og hvordan Senterpartiet og Ap kan skape et godt fundament for en ny regjering, sier Vedum.

Vil ikke gå inn på detaljer

Arbeiderpartiet (Ap) ønsker en flertallsregjeringen med Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstre (SV). Det er knyttet stor spenning til om Sp står fast på at de ikke vil inngå i en regjering med SV.

– Jeg vil ikke gå inn på de nye detaljene i samtalene med Støre, da blir det fort misforståelser og nye nyheter, det blir slitsomt for dere å dekke hvert eneste treff mellom støre og meg, sier Vedum.

Flere stortingsrepresentanter og en tidligere partileder i Senterpartiet har tatt til orde for at SV bør inngå i en ny rødgrønn regjering. Men partileder Trygve Slagsvold Vedum ville ikke kommentere hva partiet vil lande på før sentralstyremøtet torsdag.

Nestleder Anne Beathe Tvinnereim sa til VG før møtet at partiet er «veldige enige» om deres plan nå.

– Det er lurt å ta ting med tur og orden, vi har hele tiden sagt at vi vil ha et skifte. Det er mange saker SV vil støtte, som kommer fra Sp og Ap. Vivil ha en dialog med dem, men mener at de beste sporene og løsningene ligger i samtaler mellom Sp og Ap, sier Vedum etter sentralstyremøtet.

Møttes onsdag

De innledende samtalene om en ny regjering startet i onsdag ettermiddag mellom Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi har hatt en hyggelig og konstruktiv samtale, og delt litt mat, sier Vedum, sa Vedum da.

Torsdag formiddag sto SV-leder Audun Lysbakken for tur.

– Målet i dag var å komme i gang med å få snakket sammen, dette har ikke vært et forhandlingsmøte. For å komme i gang med dialog, hvor vi står, ikke minst for å danne grunnlag for å samarbeide, sa Lysbakken da.

Støre ønsket ikke å kommentere om Ap er nærmere sin drømmeregjering.