Ropstad beklager skattegrep – går ikke av

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beklager skattegrepet som førte til at han sparte 175.000 kroner. Han vil ikke gå av hverken som statsråd eller partileder.

Fredag avslørte Aftenposten at KrF-leder og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde meldt inn at han betalte leieutgifter for gutterommet på Moisund til Statsministerens kontor (SMK) – uten å faktisk ha betalt sine foreldre.

Ropstad slapp med det grepet å betale 175.000 kroner i skatt, skriver avisen.

– Det et var en feil av meg å gjøre det. Det vil jeg beklage, jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg har stor forståelse for at det jeg har gjort skuffet mange, sier Ropstad om skattegrepet på en pressekonferanse fredag.

– Har du Erna Solbergs tillit til å fortsette som Barne- og familieminister?

– Det må du nesten spørre Erna Solberg om, men jeg har selvsagt diskutert denne saken med statsministeren, sier Ropstad til VG.

– Dere har ikke snakket konkret om du skal gå av, for eksempel?

– Jeg skjønner at jeg har skuffet mange og derfor kan jeg heller ikke kreve tillit, samtidig så er jeg veldig motivert til å gjøre jobben som partileder og for å fortsette som Barne- og familieminister.

På spørsmål om han har gjort noe galt svarer Ropstad:

– Ja, jeg er veldig lei meg for det jeg har gjort. Jeg skulle ikke gjort det, og derfor beklager jeg også det jeg har gjort.

– Dialog med Skatteetaten

Overfor VG tidligere fredag skrev Ropstad at han beklager skattegrepet.

– Jeg beklager min dårlige vurdering i 2020. Jeg er nå i dialog med Skatteetaten for å betale det jeg skal betale, skriver han i en e-post.

For å slippe å betale skatt av pendlerboliger, må stortingsrepresentanter og statsråder ha utgifter til egen bolig på hjemstedet.

Da Ropstad ble barne- og familieminister i 2019 var det Statsministerens kontor (SMK) som tok over utgiftene i forbindelse med pendlerboligen fra Stortinget.

Aftenposten dokumenterte fredag at SMK ba Ropstad skrive om han hadde utgifter i forbindelse med bolig på hjemstedet eller ikke. I 2019 svarte Ropstad nei, kan avisen avsløre. Da fikk han en skatteregning på 140.000 kroner.

Året etter unngikk Ropstad den samme regningen. Da sparte han 175.000 kroner, ifølge Aftenposten.

I november 2020 svarte Ropstad derimot at han hadde utgifter knyttet til boligen på hjemstedet. De utgiftene ble aldri betalt.

Ropstad begrunner den manglende betalingen til foreldrene med en endring hos Skatteetaten.

– Min avtale var å betale deler av de faste utgiftene hjemme i slutten av året. Statsministerens kontor hadde dialog med Skatteetaten. De informerte så meg om at de hadde endret oppfatning til at utgifter på hjemstedet ikke var avgjørende for om pendlerleiligheten var skattepliktig. Da ble jeg enig med mine foreldre om at jeg likevel ikke skulle betale, skriver han i e-posten.

Ropstad og pendlerbolig Aftenposten skrev 5. september i år at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fra 2010 ikke betalte skatt på fordelen av pendlerboligen som Stortinget betalte for. Samtidig var han folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet, og han eide også en bolig på Lillestrøm som han leide ut.

Han har opplyst at Stortingets administrasjon var tydelig på at det ikke hadde noe å si for skattespørsmålet at han ikke hadde noen boutgifter hjemme i Agder, og Ropstad har ikke brutt noen regler ved å gjøre det slik.

17. september kunne Aftenposten melde at Ropstad vedgår at han tok grep for å slippe skatt på statsrådsboligen som han har hatt fra 2019. Det dreier seg ifølge avisen om 175.000 kroner, og Ropstad er i dialog med Skatteetaten om å betale skatten. Kilde: NTB Vis mer

– En heksejakt

KrFs sentralstyremedlem og fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll tar Krf-lederen i forsvar.

– Han var i en gråsonesituasjon. Han var hele tiden i kontakt med Statsministerens kontor og fulgte de rådene han fikk der. Det er en veldig lei situasjon, men slik jeg ser det har han fulgt de rådene han har fått, sier Frisvoll til VG fredag.

Frisvoll mener at Ropstad ikke har gjort noe galt.

– Sånn som jeg leser saken, har han hatt dialog med SMK hele veien og fulgt de rådene han har fått. Så ble de rådene litt forskjellig, slik at SMK tok kontakt med Skatteetaten og fikk kontrabeskjed når det gjaldt utgifter han hadde tenkt til å betale. Jeg synes det er en vanskelig sak. Det er et uklart regelverk, sier Frisvoll.

FORSVARER ROPSTAD: Randi Walderhaug Frisvoll mener det pågår en heksejakt mot Ropstad.

Frisvoll mener avsløringene fører seg inn i en «heksejakt» på partilederen.

– Jeg føler at dette er en heksejakt. Han meldte flytting i fjor. Hvorfor kom ikke den saken i fjor? Det virker som det er nøye planlagt å legge frem denne saken før valget for å ødelegge for KrF, sier hun og spekulerer i Aftenpostens tidspunkt for avsløringen:

– Han meldte flytting i fjor. Hvorfor ventet Aftenposten med å ta saken siste uken før valget? Jeg regner med at dette er noe både Aftenposten og andre visste om lenge. Det er merkelig, sier Frisvoll til VG.

På spørsmål om han er enig i at han er utsatt for en heksejakt, svarer Ropstad:

– Jeg har gjort en veldig dårlig vurdering som jeg ikke skulle gjort, og det er derfor jeg også beklager det jeg har gjort, sier han.