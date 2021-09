Støre: Slik blir regjeringsforhandlingene

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått mandat til å starte forhandlinger om regjeringsmakt.

Publisert: Nå nettopp

Valget er over og Støre gikk seirende ut av statsministerkampen. Nå er det store spørsmålet hvordan han skal styre landet, og med hvem.

Sentralstyret i Ap møttes klokken 14 for å diskutere veien videre, og for å gi et tydelig mandat til Støre for å starte forhandlinger.

– Plan A ligger fast: En flertallsregjering av Ap, Sp og SV, slår Støre fast etter møtet.

Støres drømmeregjering er en som består av Ap, Sp og SV.

Dette vil også SV, mens det i deler av Senterpartiet har vært litt mer lunken stemning til å ha med SV på laget.

Støre bekrefter at han skal møte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag, og at han er i samtaler med SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg har snakket både med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken og vi vil fortsette å ha samtaler de nærmeste dagene. Jeg opplever at det er samtaler preget av fortrolighet og tillit til hverandre, med respekt for at det er tre forskjellige partier, sier Støre.

Men han skal ikke bare snakke med Sp og SV, selv om det er den såkalte «plan A». Støre skal også ha møter med Rødt og MDG, selv om Støre ikke trenger dem for å få flertall for en regjering.

– Hva slags samtaler skal du ha med dem?

– Jeg skal gjøre det jeg sa under valgkampen og i går kveld: Jeg skal snakke med lederne av de partiene som utgjør det nye flertallet. Velgerne deres ønsket et skifte, sier Støre til VG.

– Ikke noe som haster nå

Erna Solberg har orientert kongen om at hun vil levere sin avskjedssøknad når statsbudsjettet er lagt frem i oktober.

– Nå er det en fase der hvert parti oppsummerer resultater, ikke noe som haster nå med å sette kunstige tidsfrister. Vi har sagt vi skal legge grunnlag for godt og langvarig samarbeid, tar den tiden som trengs for å nå det målet, sier Støre.