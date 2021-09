JUSTISMINISTER: Monica Mæland.

NNPF-bråket: Granskingsutvalget er klart – dette skal de se på

– Vi må ta de historiene som har vært i media på alvor, sier justisministeren til VG. Nå har hun planen klar for hvordan Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) påståtte samrøre med politiet skal granskes de neste seks månedene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I juli ba politidirektør Benedicte Bjørnland justisdepartementet granske båndene til den omstridte, ruspolitiske foreningen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Nå er utvalget og mandatet klart.

De skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen, og levere en utredning innen seks måneder.

– Vi har vært opptatt av et utvalg som har kompetanse og legitimitet. Det skal ikke være et politisk utvalg for eller mot rusreform, sier justisminister Monica Mæland til VG.

Hun opplyser at planen er at utvalgsarbeidet starter umiddelbart.

– Jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF.

Dette er navnene

Professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet skal lede utvalget

Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø er utvalgsmedlem

Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen er utvalgsmedlem

Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo er utvalgsmedlem

Advokat Vidar Strømme - fra 1.10.21 - fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er utvalgsmedlem

– Utvalget kjenner forvaltningen og skal gjøre en vurdering av sakene som vi har sett versert. Politiet nyter høy tillitt i Norge i dag, men vi må ta de historiene som har vært i media på alvor, og vi ber nå utvalget gå gjennom og se på dette, sier Mæland til VG.

Hun forsikrer om at utvalgsmedlemmer er spurt om eventuelle bindinger til foreningen og habilitet.

– Anne-Mette Magnussen har en bakgrunn som gjør at hun kjenner forvaltningen. Hun har ikke ledererfaring fra offentlige utvalg, men har bakgrunn til å kunne gjøre en god jobb her, sier justisministeren.

– Det har vært mange mediesaker om foreningens påståtte bindinger til politiet. Vil utvalget se på det som er omtalt der?

– Jeg overlater det til utvalget å gjøre sin vurdering på dette. De har bred kompetanse og legitimitet, svarer Mæland.

– Vil utdanningen ved politihøgskolen også være med i granskingen?

– Vi har gitt et vidt mandat, og om de vil, er det slik at de også kan gå inn og se på Politihøgskolen.

– Vil utvalgets kunne påvirkes av regjeringsskifte?

– Dette er jo ingen politisk gjennomgang, men en gjennomgang av faktiske forhold og faglige anbefalinger knyttet til administrasjon og forvaltning. En ny regjering står selvfølgelig fritt til å gjøre sine vurderinger om dette.

Dette skal de gjøre

Utvalgets oppdrag er formulert relativt vidt slik at utvalget har nødvendig handlingsrom til å vurdere de sider ved saken som utvalget mener er av interesse, skriver justisdepartementet.

Slik beskriver departementet hva som som skal granskes:

«Et sentralt tema er å vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet.

Det bør videre vurderes om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF.

Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte bør også vurderes, inkl. om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet.»

Utvalget har også fått mandat til å komme med anbefalinger til tiltak for å rette opp eventuelt kritikkverdige forhold og for å unngå dette i fremtiden.

Dette skal de ikke gjøre

Tidligere har blant annet lederen i advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, og førsteamanuensis ved politihøgskolen, Katrine Holter, tatt til ordet for at mandatet også skal se på politiets ransakingspraksis.

BAKGRUNN: Krever at granskerne ser på narkoransakelser

Dette ble imidlertid ikke en del av det endelige i mandatet.

Departementet har bestemt utvalget avgrenser sitt arbeid mot granskningen som er igangsatt av riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker.

– Riksadvokaten har gitt statsadvokatene frist til 1. oktober for å rapportere funn og har varslet at behovet for ytterligere tiltak vil bli vurdert etter det. Jeg har tillit til at riksadvokaten følger opp dette på en god måte, sier Mæland.