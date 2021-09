JUSTISMINISTER: Monica Mæland.

Disse skal granske politiets bånd til Norsk Narkotikapolitiforening

Det er fra flere hold blitt stilt spørsmål ved Norsk narkotikapolitiforenings (NNPF) bånd til politiet. Slik skal foreningen og politiets påståtte samrøre granskes de neste seks månedene.

I juli ba politidirektør Benedicte Bjørnland justisdepartementet granske båndene til den omstridte, ruspolitiske foreningen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Nå presenterer justis- og beredskapsdepartementet granskingsutvalget som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen.

Utvalget skal levere sin utredning innen 6 måneder fra oppstart av arbeidet.

– Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette, sier justisminister Monica Mæland i en pressemelding torsdag.

– Derfor er jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF.

Disse er med i granskingsutvalget:

Professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet skal lede utvalget

Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø er utvalgsmedlem

Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen er utvalgsmedlem

Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo er utvalgsmedlem

Advokat Vidar Strømme - fra 1.10.21 - fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er utvalgsmedlem

Dette skal de gjøre:

Utvalgets oppdrag er formulert relativt vidt slik at utvalget har nødvendig handlingsrom til å vurdere de sider ved saken som utvalget mener er av interesse, skriver justisdepartementet.

Slik beskriver departementet hva som som skal granskes:

«Et sentralt tema er å vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet.

Det bør videre vurderes om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF.

Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte bør også vurderes, inkl. om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet.»

– Utvalget skal avgrense sitt arbeid mot undersøkelsen som er igangsatt av riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker. Riksadvokaten har gitt statsadvokatene frist til 1. oktober for å rapportere funn og har varslet at behovet for ytterligere tiltak vil bli vurdert etter det. Jeg har tillit til at riksadvokaten følger opp dette på en god måte, sier Mæland.

Utvalget skal i tillegg komme med anbefalinger til tiltak for å rette opp eventuelt kritikkverdige forhold og for å unngå dette i fremtiden.

Utvalget sammensettes av uavhengige fagkyndige med komplementær kompetanse som kan belyse sakskomplekset fra et faglig ståsted.