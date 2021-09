Støre før sonderingene: Vil kreve mye av oss

HURDALSJØEN (VG) De tre rødgrønne partilederne fniste og lo før første dag med regjeringssonderinger. Men nå starter de harde dragkampene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble unnfanget på Hurdal. Det avslørte Ap-leder Jonas Gahr Støre på pressekonferansen om de rødgrønne regjeringssonderingene torsdag morgen.

Nå håper Støre å unnfange en rødgrønn regjering samme sted.

– Så nå går vi tilbake til røttene, sier Støre.

– Vi hadde gode samtaler forrige uke og gjennom helgen, og konkluderte mandag med at vi kan møtes til sonderinger. Vi har tenkt til å være effektive. Jeg gleder meg og er optimistisk. Men det vil kreve mye av oss, sier Ap-lederen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er samlet på Hurdalsjøen for å undersøke om det er grunnlag for en rødgrønn flertallsregjering.

– Kan dere, hvis dere blir enige, gå til forhandlinger allerede neste uke?

– Det er ikke utelukket, sier Støre til VG.

I GODT HUMØR: Lysbakken, Støre og Vedum smilte og lo da de møtte pressen på Hurdalsjøen.

– Jeg er nysgjerrig på hva vi kan få til. Det er bare en måte å finne ut av det på, det er å snakke om saker og politikk, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han viste også til at valget ga et klart mandat til forandring, og understreket at hans mål er å få til endringer på klima og fordeling.

Støre sier at alle de tre partiene må føle at de får nok igjen for å gå i regjering, og at det er sakene som avgjør om det er mulig å få til en flertallsregjering.

ANKOMMET: AP-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg har gode forventningen til å bruke tiden godt, og gå rett på sak, sa han til VG før pressekonferansen torsdag morgen.

– Hva blir de største utfordringene?

– Jeg skal ikke gå gjennom alle de nå, men mulighetene er større enn utfordringene.

Vedum: Sakene er avgjørende

Vedum ble gjentatte ganger utfordret på om han har lurt velgerne når han nå setter seg ned med SV. Gjennom valgkampen har han vært tydelig på at han foretrekker en regjering uten dem.

– Nå må vi sondere. Sakene i politikken er avgjørende, og det er det vi vil bruke de neste dagene og timene på, å få sondert hvordan vi skal gjennomføre så mye sak som mulig, svarer Vedum.

ANKOMMET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vi mener at en flertallsregjering bør være et mål, sier Støre.

– Jeg er enig med Trygve, det er sakene som avgjør, og om man har nok felles sakseierskap. Jeg kommer til å undersøke det. Hvert parti må kjenne seg igjen og vi må legge vekt på at hvert parti må kunne kjenne igjen sin profil i et regjeringsprosjekt. Så må vi eie det prosjektet sammen.

De tre partilederne har med seg flere av de nærmeste rådgiverne sine til sonderingene.

Fra Ap har rådgiverne Snorre Wikstrøm, Thomas Boe Hornburg, Tale Jordbakke, Siri Hytten og Jarle Roheim Håkonsen møtt opp.

Fra Sp stiller Lars Vangen og Per Martin Sandtrøen.

Rådgiverne Siri Gjørtz, Hans Vold Husum og sekretariatsleder Bjarne Kristoffersen fra SV er også til stede.

FØRSTE STEG: Hvis sonderingene lykkes, vil de tre partilederne gå videre til forhandlinger.

Fikk aktivistliste

Det var møtt frem demonstranter fra Greenpeace og aksjonen for å bevare Ullevål sykehus ved forhandlingshotellet, som ligger en drøy times kjøring nord for Oslo. Mens partileder Lysbakken møtte pressen, gikk nestleder Kirsti Bergstø for å hilse på demonstrantene.

Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet ga Vedum en liste over ting de tre partiene er enige om, som rådgiver Vangen tok med seg inn i forhandlingene.

Under pressetreffet avslørte Støre hvor nær tilknytning Vedum har til sonderingsstedet: