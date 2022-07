Mohammed Amine Mastoori og Maxim Filonet (8) tar fatt på siste reise fra Ukraina til bosetting i en norsk småkommune.

Nå må ukrainske flyktninger ut fra akuttmottakene: − Vi var lykkelige her

BODØ (VG) Utover høsten legger UDI ned alle akuttmottak i Norge. Her forlater familien på tre det de kaller «verdens beste mottak».

20 kolli bagasje, samt to plastesker med leketøy og en sparkesykkel står pakket på perrongen på Bodø stasjon.

Så losses hele livet til en familie på toget. Herfra går skinnene bare sørover.

– Jeg trodde vi skulle bo her i Bodø, sier Mohammed Amine Mastoori.

OVERVEKT: UDI sponser to kolli bagasje for flyktninger som skal på fly. Denne familien hadde flere gode grunner til å velge tog.

Mottakslederne Laila Olsen og Beate Klette gir dem klemmer, nødvendige dokumenter og lykkønsker. Mastoori får til og med en fiskestang i gave, som takk for alt.

Da russerne invaderte Ukraina, flyktet Mastoori vestover fra Luhansk. Hjembyen er i dag kontrollert av russiske styrker.

Etter å ha blitt gjenforent med familien i en annen by, gikk flukten via Polen og Sverige til Oslo.

En måned senere ble Mastoori, kona Malina Filonet og 12 år gamle Maxim flyttet nordover til Bodø.

Nå er det tid for å reise igjen.

1 / 2 FARVEL: Malina Filonets tar avskjed fra toget. – Mohammed har vært en stor ressurs for oss, sier mottaksleder Laila Olsen. SISTE GANG: Mohammed Amine Mastoori gir avskjedklemmen til Laila Olsen og Beate Klette. forrige neste fullskjerm FARVEL: Malina Filonets tar avskjed fra toget. – Mohammed har vært en stor ressurs for oss, sier mottaksleder Laila Olsen.

Fem timer på toget tar dem til Hattfjelldal. Skogbrukskommunen med 1277 innbyggere blir deres nye hjem.

– Vi vet ikke noe om plassen, utenom at det er en veldig liten by, sier Mastoori.

Håpet er at Mastoori etter hvert kan bli godkjent som farmasøyt i Norge, og Filonet kan få jobbe som sykepleier.

– Jeg vet det blir vanskelig å finne en jobb der, men nå må vi dra.

«Verdens beste mottak»

Siden mai har forblåste Burøya i Bodø vært «hjemme».

Den friske lukten av leire og sjø gjør delvis opp for støyen fra industritomtene. Mellom grushauger og gravemaskiner ser man den gråmalte brakkeriggen som er mottakssenteret.

– Verdens beste mottak, ifølge Mastoori.

Han er opprinnelig fra Marokko, men har studert og jobbet som farmasøyt i Ukraina i en årrekke.

– Jeg har ikke vært på alle mottakssentre, men jeg har snakket med asylsøkere i andre land og andre steder i Norge. Ingen har hatt det så bra som oss. Vi var lykkelige her.

BRAKKERIGG: På en forblåst industrihalvøy i Nordland finner du, ifølge flere av beboerne, det beste flyktningmottaket. Nå er det under nedleggelse.

Det samme sier flere av de andre flyktningene VG snakker med på Burøya.

Da VG kommer på besøk, spiser syv ukrainske flyktninger frokost. Buffeten byr på omelett med pølsebiter, i tillegg til brødskiver, frukt og frokostblandinger. Beboerne har enerom og fire måltider for dagen.

Vi får se bilder fra konserter, 17. mai-toget, bowlinghallen, båtturer og pikniker på stranden.

Snart skal de spres til alle kanter. Noen bosettes i Indre Østfold, noen i Stavanger. Andre flyttes til andre mottak.

Alle må ut før mottaket stenger dørene 5. august.

1 / 5 BODØ: Noen hevder det bare er to ting å gjøre i Nordlands største by, men denne gjengen har hatt en fin tid med mange aktiviteter å velge i. KART: Igor Shvariov og Diana Sapieha har en diskusjon om Andøya. LETTSPIST: Mohammed Amine Mastoori gikk for frukt til frokost. – Vi får fire måltider om dagen. Jeg må passe på så jeg ikke legger på meg. STRIKKETØY: Larysa Dubovyk viser frem rommet sitt. Hun er glad i å strikke. Hun strikker klær til sine fem katter. forrige neste fullskjerm BODØ: Noen hevder det bare er to ting å gjøre i Nordlands største by, men denne gjengen har hatt en fin tid med mange aktiviteter å velge i.

Legger ned alle akuttmottak

Da folkemengdene begynte å flykte fra krigen i Ukraina, opprettet UDI et stort antall plasser for akuttinnkvartering. Siden har rask bosetting og færre flyktninger enn antatt ført til mindre behov for disse.

Alle akuttmottak skal være nedlagt i løpet av året, opplyser Knut Berntsen, fungerende direktør for mottak og retur i UDI.

På det meste ventet UDI 60.000 ukrainske flyktninger i løpet av 2022. Nå er anslaget halvert.

– Vi kommer til å savne dette mottaket, spesielt menneskene her, sier Olena Panchuck, som oversetter til engelsk på vegne av de andre.

Noen har bodd andre steder i Norge, med sovesaler og laber mat. Alle VG snakker med vil takke Norge og mottakslederne for velkomsten på Burøya.

– Nå er det tid for å jobbe og betale tilbake det vi har fått, sier Diana Sapieha, som allerede har fått vaskejobb på et hotell i Bodø.

OVERSETTER: Olena Panchuck flyktet fra Donetsk etter at krigen brøt ut. Som engelsktalende fungerer hun tidvis som tolk.

– Ikke økonomisk

Mottaksleder Laila Olsen synes det er trist at mottaket nå legges ned. Hva som gjør at akkurat de legges ned nå, mens andre mottak fremdeles driver, forstår hun ikke helt.

– Hvis jeg var UDI og ute på tilsyn, ville jeg først og fremst vært opptatt av kvalitet. Jeg vet ikke med de andre mottakene, men jeg vet at vi er et mottak med veldig bra kvalitet.

ERFARNE: – Vi blir veldig glade i flyktningene, sier mottaksleder Laila Olsen og nestleder Beate Klette, som har lang erfaring med flyktningarbeid.

Berntsen i UDI forteller at kontraktene med akuttinnkvarteringene sies opp så fort det er mulig innenfor avtalene. Kapasiteten skal bygges hurtig ned til det faktiske behovet.

– Det er ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde en så stor kapasitet som vi har i dag.

Forhold ved enkelte mottak gjør at noen likevel videreføres etter første mulige oppsigelsesdato.

– Det kan være ut fra blant annet hensyn til kvalitet, beboere og logistikk, skriver Berntsen.

