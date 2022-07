Reagerte da vannscooter kom tett på Freya: − Ikke plag henne

FROGNERKILEN, OSLO (VG) Sigve (13) reagerte umiddelbart da han så en vannscooter gasse på rett ved Freya. Et øyeblikk trodde familien at hvalrossen ble påkjørt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Skuelystne båtfolk har de siste dagene strømmet til for å få et glimt av kjendishvalrossen, som siden tirsdag har boltret seg i Frognerkilen i Oslo.

VG skrev onsdag om kaostilstander rundt hvalrossen, hvor det til tider var flere båter og vannscootere rundt henne samtidig. Både eksperter og Oslo kommune har advart folk mot å komme for nærme.

Sigve Rognehaug (13) og søsteren Kaja (11) reagerte derfor begge, da de onsdag ble vitne til en vannscooter som kom svært tett på hvalrossen. Familien har båt i båthavnen Dronningen Marina, ett av stedene hvor Freya har holdt stand de siste dagene.

– Vi så på navigasjonskameraet i båten at en god del båter hadde samlet seg rundt Freya. Så kom det en vannscooter og kjørte rett mot henne.

Familien mener at vannscooteren kjørte etter hvalrossen, og at det nærmest kunne se ut som om at de jaktet etter henne.

REAGERTE: I familiens seilbåt i Frognerkilen, forteller Sigve (13) og søsteren Kaja (11) hva de så, da en vannscooter kjørte tett opp mot hvalrossen Freya.

I videoen ser man to personer på vannscooter kjøre tett på Freya. Da hun dukker under vann, setter scooteren opp farten og kjører forbi, svært nærme hvalrossen.

Både Sigve og mor Hilde Rognehaug, som også var i båten, reagerte på det de så fra seilbåten, og valgte derfor å filme det de så utspille seg på navigasjonskameraet med mobilen.

– De gasset jo på skikkelig, sier Hilde.

Samtidig som Sigve og Hilde fulgte med fra båten, så Kaja det hele fra bryggen. Hun forteller at vannscooteren skal ha sirklet rundt hvalrossen flere ganger.

– Det så veldig ut som de kjørte på henne, for de var veldig nærme.

– Tenker det er dyreplageri

Sigve og Kaja sier at det var vanskelig å vite hvordan Freya selv reagerte. Sigve mener det så ut som at hun prøvde å komme seg unna, ved å dykke under vann.

– De var ikke noe hyggelige med henne, de irriterte henne. Men det virket som at de synes det var gøy, sier Kaja.

Hun forteller at det var veldig mange andre båter nære Freja. Søsknene reagerer generelt på at flere båter ikke holder god nok avstand til hvalrossen.

– Jeg tenker det er dyreplageri, først og fremst. Det er ikke greit, sier Sigve.

Rune Aae er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har fulgt hvalrossen Freya over lang tid.

Han sier han selv har sett flere videoer av vannscootere og båter som kommer tett på hvalrossen.

– Jeg er veldig lite fornøyd med det. Når folk ikke forstår at de må holde avstand, er det betydelig risiko for at enten Freya eller personene skader seg, som igjen kan utløse krav om avlivning, skriver Aae i en SMS til VG.

IKKE FORNØYD: Forsker Rune Aae ute for å se på hvalrossen Freya som har lagt seg på en båt i Frognerkilen.

– Folk må rett og slett holde betydelig avstand om Freya er i vannet. Særlig gjelder det mindre fartøy som vannscootere, småbåter, kano og lignende.

– Virker som hun ikke får hvile

Når VG er på Dronningen Marina torsdag formiddag, ligger den rundt 600 kilotunge hvalrossen i dyp søvn på en av båtene ved havnen.

– Det største problemet har ikke vært i forhold til båtene, vi har hatt minimalt med skader på båter. Der hun ligger nå, ligger hun fint og greit. Problemet har vært folk som går veldig nærme, sier havnevakt Dennis Herbern til VG.

Han understreker at han snakker for seg selv, og ikke på vegne av Kongelig Norsk Seilforening (KNS).

– Det virker som hun ikke får hvile. Det har vært et kontinuerlig kjør av båter som sirkler rundt henne, og folk som setter seg på huk en meter unna for å ta en selfie, sier han.

– SIRKLER RUNDT HENNE: Havnevakt Dennis Herbern, bekrefter at det har vært svært mye aktivitet rundt Freya siden hun kom til Forgnerkilen.

Fiskeridirektoratet forbereder nå en mulig flytting av Freya. Samtidig advarer bymiljøetaten i Oslo kommune om at oppsøkende personer kan føre til at hvalrossen havner i livsfare.

– Nærgående folk kan fremprovosere fluktsituasjoner der Freya skader seg selv på båter eller brygger. Det kan også føre til situasjoner der dyret blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker. Dette kan utløse ønske om at Freya skal avlives, noe vi må unngå, skriver etaten på Facebook torsdag.

– Jeg synes ikke man burde det, for hun har bare kommet feil sted. hun burde ikke være i en stor båthavn med veldig mange båter, sier Kaia.

Sigve er enig. Avlivning må i så fall være aller siste utvei, sier han.

– Man bør kanskje prøve å flytte henne først. Avlivning tenker jeg må være aller siste utvei, da har man prøvd alt.

Sigve håper folk er mer forsiktige i møte med Freya så lenge hun oppholder seg i Oslofjorden.

– En båthavn er ikke det optimale stedet for en hvalross, hun trenger å hvile. Ikke plag henne, bare la henne være i fred.