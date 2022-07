Aktiver kart

Hærverk på 16 gravsteiner i Øygarden: − Fryktelig stusslig

Gravsteinene på kirkegården er tagget ned med gul maling. Politiet så lignende hærverk på noen tyske biler på fredag og er på vei til stedet for å etterforske.

Vest Politidistrikt kaller hærverket på gravplassen på Hjelme kirke i Øygarden for «simpelt og nedrig». Politiet vil ta åstedsundersøkelse og har opprettet sak.

Politiet meldte først at det var 17 gravsteiner som var blitt sprayet med gul maling, men et bilde fra stedet viser at det er 16 gravsteiner.

– Respektløst

Kirkeverge Annlaug Børve fikk beskjed om taggingen fredag kveld, av noen som var på kirkegården.

– Det er ubegripelig at noen kan gjøre noe sånt. Det er forferdelig trist, sier til VG.

Børve sier hun særlig tenker på familien og nære, som har fått gravstøtten til noen kjære tagget på.

– Det er veldig sårende og respektløst.

Børve har snakket med noen som var på kirkegården i femtiden i går. Disse hadde ikke sett noe til hærverket. Ettersom at hun fikk beskjed om taggingen rundt ni, tror hun hærverket må ha skjedd i tidsrommet mellom klokken fem og ni.

Operasjonsleder Eivind Hellesund i politiet sier til VG at de fikk meldingen fra kirkevergen, som oppdaget at gravsteinene var nedtagget med sprøytemaling:

– Vi tror det kan ha vært gjort i går kveld, men det er uklart. Men i går ettermiddag var på samme sted fordi det var noen tyske biler som hadde fått gul spraymaling på bilen, så det er ikke unaturlig at det er samme personer bak.

Så vidt politiet vet, er det ikke skrevet noe spesifikt med spraymalingen på gravsteinene.

– Det er fryktelig stusslig gjort. Det er forferdelig trist for de som blir rammet, sier Hellesund.

– Hvordan følger dere opp videre?

– Vi skal ut der og se på åstedet og om det er noe som kan gi oss en ledetråd, om noen har sett folk eller biler i området. Men det er ikke et tettbebygd område.