REGN: Fotturister i regnvær i Gravdalen på fjellet mellom Kvam og Vinstra i Gudbrandsdalen.

Nå blir det kjøligere flere steder: − Ikke noe finvær i vente

Sommerværet er blitt erstattet med lavere temperaturer, tåke og regn over store deler av landet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Julie Solsvik Vågane, forteller til VG at værskiftet kommer med vestavinden som trekker innover store deler av landet nå.

– Det handler mye om hvor luften vår kommer fra. Den lufta som ga oss finværet for litt siden kom fra varmere strøk sør for Norge, og det er gjerne varm luft, sier hun.

– Den vestavinden kommer fra havet og er kjøligere, så da får vi mer nedbør og lavere temperaturer, forklarer meteorologen.

Kort forklart presses luften som kom sørfra vekk av lavtrykket som kommer vestfra, forklarer Vågane.

Farevarsler i Nord-Norge

– Det er farevarsler i Nord-Norge nå, kan du si litt om dem?

– Ja! Det er sendt ut to farevarsler: Ett for lyn og ett for styrtregn. Lynet dekker mesteparten av Troms og Finnmark, og varer frem til 23:00-tiden i kveld, forteller Vågane.

Hun anbefaler å holde seg oppdatert på lyn.met.no.

TÅKE: På Flatraket i Nordfjord kan man skimte Alskartiden i tåken onsdag.

– Bør man bekymre seg for strømmen sin nå?

– Det kan jo påvirke strøm, så det kan være greit å koble fra det man har av elektriske apparater.

– For øvrig er det kun meldt styrtregnvarsel for Troms, men det vil være store lokale forskjeller på det.

– Hva med Nordland?

– Der er det mye regn, men ikke nok til farevarsel. Troms får nok de kraftigste bygene.

– Trøndelag da?

– Vi kan jo ta Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland i ett! Der er det vestavind og regnbyger, men ikke særlig med tordenfare. Der blir det av og på med nedbør hele dagen.

– Er de på Østlandet litt heldigere?

– Der er det nok finest vær, ja. Både der og på Sørlandet. Det er noen regnbyger nord på Innlandet, men utover det blir det pent vær og gode muligheter for å se solen utover ettermiddagen.

FREM MED PARAPLY: I dag var ikke hunden Nummis like glad som han pleier, for i Tromsø er det farevarsel for styrtregn.

– Det må vel bli bedre til uken, vel?

– Nei, det er ikke noe finvær i vente, forteller Vågane.

– Å nei, skal det bli verre nå?

– Det blir ikke store endringer, for det blir av og på med byger for Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag de neste dagene.

– Vestlandet får faktisk en pause på torsdagen, men så må man dessverre ønske uværet velkommen igjen på fredag, forteller Vågane til VG.

Meteorologen forteller også at det kan komme perioder med kraftigere byger i Nord-Norge, og at det er lurt å følge med på farevarsler og forberede seg på perioder med torden denne uken.

I tillegg forteller Vågane at Østlandet får mest sol, men at det kan regne på onsdag. Det er fordi vestavinden som treffer Vestlandet først kommer over fjellene og gir litt nedbør denne dagen.

– På Østlandet kan det bli noen perioder med rundt 20 grader, forteller Vågane.

Tips til deg på tur

Skal du ut på fjelltur i nærmeste fremtid har vakthavende meteorolog noen tips:

– Hvis det er fare for lyn og torden kan det være lurt å unngå høye punkter, og da kan det være lurt å spare turen til senere.

– Og ikke svøm eller bad!

PØSREGN: Er du en fjellgeit kan det være lurt å vanntettpakke sekken.

Dessuten har Norges vassdrags- og energidirektorat sendt ut flomvarsel i fjellområdene i Nord-Norge, forteller Vågane.

– Hva med de plassene der det ikke er meldt lyn og torden?

– Det er en kjøligere uke enn tidligere, så det kan komme sludd og snø i Sør-Norge på høyfjellet, særlig når man når 12–1400 meter over havet.

– Så ta hensyn til været!

Altså kan det være greit å sjekke temperaturen og værvarslingen før du drar ut.

Og som meteorologene hos Meteorologisk institutt pleier å si når VG spør om tips til turgåere i dårlig vær: Du kommer langt med å bruke hodet!