ULYKKESSTEDET: Innsatsleder i Politiet, Morten Renland blir intervjuet over politisperringen ved ulykkesstedet på Skattøra i Tromsø.

To mistet livet i trafikk­ulykke i Tromsø: − Utrolig trist

Det har lørdag morgen vært en alvorlig trafikkulykke på Tromsøya. To menn er bekreftet omkommet.

Politiet skriver på Twitter at de har en formening om hvem de omkomne er, og at de pårørende er varslet.

Ifølge politiet er det snakk om en utforkjøring, med én personbil involvert.







– Bilen har kjørt utfor og tatt fyr, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Per Arve Aas til VG.

Politiet meldte først om ulykken klokken 05.38 lørdag morgen. Ved 06.30-tiden meldte de at nødetatene var fremme på stedet. iTromsø skriver at veien var stengt i omtrent en time, men at den nå er åpnet.

Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen og trafikketterforskere er involvert.

Kriseteam er iverksatt

Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen i Tromsø kommune opplyser til VG at kommunen har nedsatt et psykososialt team – også kalt kriseteam, som bistår politiet i deres arbeid. Kommunen ble varslet av politiet om ulykken tidlig lørdag morgen.

– Dette er utrolig trist, sier Berntsen Bråthen til VG.

RETT STREKNING: Ulykken skjedde på en forholdsvis rett strekning ved et industriområde på Skattøra i Tromsø.

Organisasjonsdirektør Mari Enoksen Hult i Tromsø kommune, sier til VG at kommunens rolle nå i hovedsak er å ivareta de pårørende etter dødsulykken.

– Kommunens involvering er at det psykososiale kriseteamet iverksetter sitt arbeid. Deres jobb er å dekke behov som de pårørende har i en slik situasjon. Teamet har ulik tverrfaglig kompetanse med helsepersonell og psykolog-kompetanse, sier Enoksen Hult.

– Helt forferdelig

Regionleder Helga Anette Melhus i Trygg trafikk i Troms og Finnmark, våknet opp til nyheten om dødsulykken i hjembyen lørdag.

– Dette er helt forferdelig, rett og slett. Enda en dødsulykke føyer seg inn i rekken av dødsulykker i trafikken - etter flere år med nedgang. Mine tanker går til dem som er berørt av denne tragiske ulykken i Tromsø, sier Melhus til VG.

– FORFERDELIG: Helga Anette Melhus er regionleder i Trygg trafikk i Troms og Finnmark.

Før dødsulykken 16. juli, var det fire mennesker hittil i år som hadde omkommet i trafikken i Troms og Finnmark. I 2021 ble det registrert ti omkomne i trafikken i Troms og Finnmark, mens i 2020 var tallet seks omkomne, ifølge regionlederen i Trygg trafikk.

Hun synes utviklingen er svært trist, og mener det ulykkesforebyggende arbeidet er viktigere enn noen gang.

– Et viktig budskap er at vi ikke må lette på arbeidet med trafikksikkerhet - selv om ulykkestallene gjennom flere år inntil de siste årene - har gått ned, sier Helga Anette Melhus til VG.

Dobling i antall dødsulykker

Frem til 1. juli hadde 63 personer mistet livet i trafikken, mot 31 personer etter fjorårets første halvår. Antallet drepte menn har mer enn doblet seg sammenlignet med fjoråret.

– Vi kan ikke peke på en enkel forklaring på hvorfor vi har hatt så mange dødsulykker i vår, men kan konstatere at vi ser en dobling på antallet omkomne i år sammenlignet med i fjor, sa kommunikasjonsdirektør Cecilie Bryner i Trygg trafikk i forbindelse med tallene 1. juli.