Alvorlig trafikkulykke i Tromsø

Lørdag morgen melder politiet i Troms at det har vært en alvorlig trafikkulykke på Tromsøya.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Flere er involvert og det er alvorlig, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Per Arve Aas til VG.

Til iTromsø sier operasjonslederen at det er snakk om en singelulykke, og at det er snakk om et kjøretøy som har kjørt ut. Det er foreløpig uklart hvor mange personer som er involvert.







Ved 06.30-tiden meldte politiet at nødetatene var fremme på stedet. De meldte først om ulykken klokken 05.38 lørdag morgen.

Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er involvert og trafikketterforskere er på stedet.