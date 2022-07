BRYTER: SAS Pilot Group bryter dispensasjonen for charterflyvninger.

SAS-pilotene vil ikke hente flere charterturister hjem

SAS Pilot Group sier de ser seg nødt til å avslutte dispensasjonen for charterflyvninger etter siste flygning søndag. De anklager SAS for mangel på respekt for avtaler.

Publisert: Nå nettopp

SAS åpnet torsdag for å gjøre unntak fra streiken og hente hjem strandede utenlandsreisende.

Det var denne helgen planlagt 80 flygninger fra Skandinavia.

Men i en pressemelding fra SAS-pilotene er de alt annet enn fornøyd med SAS’ håndtering av charter-dispensasjonen.

– SPG har avtalt at SAS kan operere et begrenset antall flygninger til destinasjoner der det er få eller ingen alternativer for hjemreise. I løpet av helgen har vi derfor til vår store overraskelse sett at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split – hvor det finnes alternativ reisemåte, skriver SAS Pilot Group i pressemeldingen.

VG har forsøkt å få et svar fra SAS på kritikken, men så langt uten hell.

De skriver også at SAS begynte med utkall av besetning til flygninger før det var oppnådd enighet om en avtalte med pilot-gruppen, men at de til tross for dette valgte å la flygningene gå sin gang i helgen.

– Vi synes det er beklagelig at SAS nok en gang ikke evner å praktisere en avtale i tråd med dens intensjoner.

På grunn av dette sier pilot-gruppen at de ser seg nødt til å avslutte charter-dispensasjonen etter dagens siste flygning.

– Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover.

SAS Pilot Group er en sammenslutning av pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark.

Like før den siste utviklingen, meldte de norske SAS-flygernes leder Roger Klokset at pilotene innvilger dispensasjon for én flyvning til og fra Svalbard.