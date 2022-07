MILLIONER: Til sammen har ofrene blitt svindlet for opp mot 2,4 millioner kroner.

Flere svindlet for store summer i Haugesund: Ektepar ble trukket 1,9 millioner kroner

Flere personer er svindlet for store millioner i Haugesund i Juni. Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I midten av juni ble en eldre mann i Haugesund oppringt av en person som utgav seg for å være fra en lokal bank i byen. Mannen er kunde i banken og opplevde oppringingen som svært troverdig.

De aktuelle bankene det dreier seg om er Haugesund Sparebank og Sparebank 1 (SR-banken).







– Han snakket norsk, og den eldre mannen kunne høre det som fremstod som lyder fra banken i bakgrunnen. Telefonnummeret var også lokalt, sier politiet om svindelen.

Mannen ble bedt om å oppgi informasjon slik at banken kunne ordne kodebrikken til både ham og kona.

Problemet var at det ikke var banken som ringte, ogk ort tid etter hadde ekteparets kontoer blitt trukket for 1,9 millioner kroner.

Uka etter ble en eldre kvinne i Haugesund bedt om å oppgi informasjon fra egen kodebrikke. Det resulterte i at kvinnens konto ble trukket tre ganger i løpet av det neste døgnet, og overført til uvedkommendes konto. Totalt forsvant drøyt 500.000 kroner i løpet av kort tid.

– Politiet er i tett dialog med kundenes banker. Store deler av pengene er allerede tilbakeført til kundene, sier fungerende avsnittsleder for generell etterforskning ved Haugesund politistasjon, Tommy Eika.

Politiet ser alvorlig på disse svindelsakene, men foreløpig er ingen siktet for de grove bedrageriene.

– Det er for tidlig å si om de har sammenheng, sier Eika, som oppfordrer innbyggerne til å være på vakt for å unngå at sensitiv informasjon havner i uvedkommende sine hender.