Russiske Natalia da krigen brøt løs: − Jeg skammet meg

KIRKENES (VG) – Jeg skammet meg over å se nordmenn i øynene, sier en gråtkvalt Natalia Solijanik til VG. Mange russere tar sterk avstand fra Putins krig.

Torsdag morgen markerte et skille i historien, også for russiske Natalia Solijanik. Hun våknet til nyhetsmeldingene om at Russland, hennes hjemland, hadde iverksatt en fullskala invasjon av nabolandet Ukraina.

– Jeg skammet meg over å se nordmenn i øynene på torsdag, sier hun, og kommer ikke lenger før stemmen brekker og Solijanik bryter ut i gråt.

Flere russere VG har snakket med i Kirkenes, bruker ordet «skam» for å beskrive sine følelser om krigen nå. Noen uttrykker frykt for at deres statsleders krigshandlinger gjør at de kan bli frosset ut av lokalsamfunnene de er velintegrerte i.

I over 20 år har 60 år gamle Natalia, som så mange andre russere, bodd her i Sør-Varanger. Slett ikke langt fra hjemme i Russland hvor hun kommer fra, og takket være det gode naboskapet her i nordøst var det ganske enkelt for henne å finne seg til rette på den norske siden av grensen.

Hele 1 av 10 innbyggere i Sør-Varanger er russisk. Det gode forholdet over grensen har stått last og brast gjennom det meste av historiske epoker, men nå, når Russland har startet krig med en annen nabo, frykter mange at også dette forholdet er i spill.

RUSSISK: I Kirkenes er båndene med Russland svært tette, og en tidel av innbyggerne er russisk.

– Én gal mann

VG treffer Natalia Solijanik utenfor Russlands generalkonsulat i Kirkenes. Hit gikk hun og flere andre hun kjenner sporenstreks på torsdag for å vise sin avsky mot Putins krigshandlinger, og sin støtte til det ukrainske folk. Nå står hun her på tredje dagen.

– Det er én gal mann som styrer landet. Og det verste er at når jeg snakker med mine venner i Russland, så ser jeg nå at de er helt hjernevasket. Jeg er veldig stolt av de som tross alt gikk ut og demonstrerte i Moskva og andre byer, fordi de risikerer så mye ved å vise sin motstand nå, sier kvinnen til VG.

TREDJE DAG: Kirkenes er en liten by, men med stanhaftige, få, demonstranter. Flere av dem var der på tredje dagen.

Besteforeldre i Ukraina

Natalia Smirnova (29) fra Murmansk har bodd i Norge i 5 år med sin ukrainske mann og barn. Nå står hun med en plakat med det ukrainske flagget og påskriften « stopp Putin. Stopp krigen».

– Ukrainere er akkurat som russere for meg. Barnet mitt er halvt ukrainsk. Besteforeldrene hans sitter i en kjeller i Ukraina nå, der folk dør, og er veldig redde. Jeg er fortvilet.

– Vi må prate, diskutere, finne løsninger, selv med dem vi er dypt uenige med, legger navnesøster Natalia Solijanik til.

– Jeg kan ikke skjønne at dette skjer, i de 21. århundre! Alle må mobilisere nå. All mulig hjelp må gis, sier småbarnsmoren.