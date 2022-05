NYTT FUNN: Mens noen menn liker seg best hos Biltema og Clas Ohlson, så er Lan Marie Berg i sitt ess på Fretex. Til høyre: Leder for sortering, tekstil i Fretex, Åse Roen.

Her finner MDG-Lan skatter i kassen med brukte klær

ALNABRU (VG) Som en unge i en godtebutikk kaster Lan Marie Berg (35) seg over godbitene av brukte klær. Nå vil hun og MDG kutte momsen på gjenbruk og reparerte plagg.

Sist helg: En lettere irritert Frp-veteran Christian Tybring-Gjedde finner grunn til å spørre om han er på landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Bakgrunnen er et forslag og stigende iver selv blant blazer- og draktkledte Frp-ere for å stimulere til å sy og reparere tekstiler. Forslaget falt.

Kommende helg: En begeistret MDG-topp Lan Marie Berg og et overveldende flertall vil på sitt landsmøte høyst sannsynlig vedta å jobbe for å fjerne moms både på reparasjon, bruktklær og utleie av klær.

Bakteppe: Berg har ugleblikk for brukte klær som passer henne selv eller andre familien. Når hun inviterer VG med til Fretex sitt kombinerte sorteringslager og nettbutikk på Alnabru, er det tidvis vanskelig å holde følge med stortingsrepresentanten fra Oslo.

Lan er høyt og lavt, oppe i kasser, innimellom stativer, før hun tar en økt ved sorteringsbåndet - på jakt etter brukte tekstil-skatter.

Hun ankommer iført en grønn Holzweiler-skjorte - kjøpt på Fretex. Plutselig finner hun en sommerkjole som nesten passer. Og der spotter hun en sort vinterkåpe og ekte silke i glinsende grønt. Alt nesten for fristende til å skulle forlate.

KJOLE-GLEDE: Sommerkjolen er kanskje litt i største laget, konkluderer stortingsrepresentant Berg etter å ha gjort enda et gjenbruksfunn.

Hun husker reportasjen VG laget om henne i en annen Fretex-butikk for snart tre år siden. Berg erindrer til og med hva hun lovet å jobbe for den gang.

– Det er ikke blitt så mye ut av det gjenbruks-kjøpesenteret du tok til orde for?

– Nei, men Fretex her på Alnabru er skremmende likt et kjøpesenter for gjenbruk. Her får man tak i møbler, klær, leker og mye annet. Det er ett eksempel. Et annet eksempel er Oma på Kolbotn. Der har kjøpesenteret gått i samarbeid med den kommunale gjenbruksbutikken, og gitt den plass på senteret, svarer Lan Marie Berg.

Hun mener å vite at det trender stadig mer å kjøpe brukt også blant ungdommen, og ikke bare blant miljøbevisste folk i 30-årene som hun selv.

SILKEMYKT: Den grønnfargen hadde gjort seg både på MDG-landsmøtet og i stortingssalen, kanskje? Berg nekter nesten å slippe tak i det glatte stoffet.

Gjenbrukskjøpesenteret er ifølge henne fortsatt en målsetting for MDG i Oslo. Men på landsmøtet til helgen, er ikke forslaget gjenbrukt.

I stedet foreslås det i programutkastet:

Krav om at butikker som selger nye klær også kan ta i mot klær til gjenvinning.

Ombruk etter modell fra batterier og småelektronikk, og utrede en ordning med pant på plagg.

Utrede en kastelov for kleskjedene for å redusere svinn i klesindustrien.

Innføre en avgift på kasting av klær.

Innføre en ordning der kleskjedene må betale inn en sum per plagg, som brukes til gjenvinning av ødelagte klær.

GJENBRUKS-GLIS: Ikke noe å si på humør og engasjement når MDG-politiker Berg tråler gjenbruks-senteret på Alnabru.

– Hva er så ille med å kjøpe nye klær på netthandel eller butikk?

– Problemet er volumet. Folk kjøper for mye klær. Mange kjøper mer enn de trenger. Mye havner i søpla, eller hos Fretex eller andre steder - uten at de en gang er brukt. Det sier noe om systemet i dag. Mange kjøper altfor billige klær som ofte er produsert under dårlige arbeidsforhold, sier Berg.