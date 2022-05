FORLISTE: «Helge Ingstad» grunnstøtte etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» og sank etter noen dager i Hjeltefjorden nord for Bergen.

«Helge Ingstad»-havariet: Fregattens vaktsjef tiltalt for uaktsomhet

Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot ansvarshavende navigatør på fregatten «Helge Ingstad», som forliste etter en kollisjon nord for Bergen i 2018.

Av Sven Arne Buggeland

Vaktsjefen på broen er tiltalt for «uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov», står det i pressemeldingen fra Riksadvokaten.

Det var Bergens Tidende som meldte om nyheten først.

Alle de 137 som befant seg på fregatten, overlevde natt til 8. november 2018. Men fartøyet til en verdi av 4,3 milliarder kroner gikk tapt.

Riksadvokaten «har konkludert med at den dominerende årsak til sammenstøtet var uaktsom navigasjon om bord på KNM «Helge Ingstad».

Ulykkesnatten på var den ansvarshavende på KNM «Helge Ingstad» en vaktsjef med begrenset erfaring. Han var også opptatt med opplæring på broen.

Vaktsjefen hadde bare hatt ansvaret for å føre fregatt i åtte måneder.

Av havarikommisjonens rapport kom det frem at «Helge Ingstad» ikke ante at fregatten var på kollisjonskurs med supertankeren «Sola TS» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden.

Fatal misforståelse

Da tankskipet gikk fra terminalen, startet vaktskiftet på fregatten. Påtroppende og avtroppende vaktsjef diskuterte hva det lysende objektet kunne være.

Begge hadde en klar forestilling om at «objektet» lå i ro nært land og ikke tilsa noen fare.

Den fatale misforståelsen vedvarte helt til kollisjonen ikke var til å unngå.

– Påtroppende vaktsjef så heller ikke behov for overvåkning av farvannet på radar, all den tid vaktsjef var trygg på egen forståelse av situasjonen, skriver kommisjonen.

FORLISTE: «Helge Ingstad» grunnstøtte etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» og sank etter noen dager i Hjeltefjorden nord for Bergen. STORE SKADER: I kollisjonen ble skutesiden på «Helge Ingstad» revet opp av ankeret i baugen på «Sola TS». TRAFF ANKER: «Helge Ingstad» traff ankeret i baugen på supertankeren «Sola TS». SUPERTANKER: «Sola TS» er en 250 meter lang supertanker som kan laste over 110 000 tonn råolje. Skipet ble bygget i 2017, eies av den greske Tsakos-gruppen og er registrert på Malta.

Siden «objektet» – som altså var en 250 meter lang tanker fullastet med råolje – ble antatt å være stasjonært, ble det ikke undersøkt nærmere eller fulgt på fregattens radarer.

– Siden tankskipet ikke var målfulgt, gikk det ikke alarmer som tilsa at KNM «Helge Ingstad» var på kollisjonskurs med «Sola TS», skriver havarikommisjonen.

– Redusert kapasitet

På broen på «Helge Ingstad» var vaktsjef, en vaktsjef under opplæring og fem unge menige. Bemanningen var normal. Vanlig var det også at de drev navigasjonstrening.

– Opplæringsaktiviteten tok deler av broteamets oppmerksomhet. Dermed hadde de i den avgjørende perioden redusert kapasitet til å overvåke trafikksituasjonen, skriver kommisjonen.

Bedre ble det ikke av at den ene av to utkikker, på styrbord side, hadde fått tillatelse til å gå i messa for å spise. Utkikken var først tilbake på broen to minutter før kollisjonen.

I ettertid er det også kommet frem at to av de syv som utgjorde brobesetningen denne natten, har begrenset kontrastsyn.

Info Hendelsesforløpet Været var klart og sikten god da «Helge Ingstad» gikk sørover i Hjeltefjorden med 17–18 knops fart.

Kl. 03.45 forlater «Sola TS» Stureterminalen, fullastet med råolje. Tankeren har los om bord og assisteres av to taubåter.

Kl. 03.57 ser losen ekkoet fra et sørgående fartøy på radaren. Han spør sjøtrafikksentralen på Fedje hvem som kommer imot.

Fedje VTS svarer at de ikke har opplysninger om fartøyet, selv om «Helge Ingstad» kl. 02.40 hadde meddelt dem seilingsruten.

Kl. 03.59:47 kaller Fedje opp «Sola TS» og opplyser at det muligens er «Helge Ingstad» som kommer på babord (venstre) side. Da er det omtrent 875 meter mellom fartøyene.

Losen på oljetankeren kaller umiddelbart opp «Helge Ingstad» og ber dem svinge styrbord (høyre) «med en gang».

Brobesetningen på fregatten melder at de ikke kan svinge, før de har passert et stasjonært objekt på den aktuelle siden.

«Helge Ingstad» tror de har radiokontakt med et annet fartøy i nærheten og forstår ikke at en tanker kommer rett mot dem.

Etter at Fedje VTS kaller opp «Helge Ingstad» kl. 04:00:44 og sier at de er nødt til å gjøre noe fordi de nærmer seg veldig, skjønner plutselig vaktsjefen på fregatten at Sola TS er i bevegelse, og at de er på kollisjonskurs.

Like etter kolliderer skipene, klokken 04:01:15. «Helge Ingstad» fortsetter ukontrollert mot land og grunnstøter kl. 04.11. Vis mer

Tankeren la ut fra Sture med flomlys på dekk. Belysningen så ut som en forlengelse av lysene fra terminalen. Navigasjonslanterne var vanskelige å oppfatte i lyshavet.

– Tankskipet fremsto som et lysende objekt og avstandsbedømmelsen var vanskelig i mørket, skriver havarikommisjonen.

– Feil oppfatning for lenge

38 sekunder før sammenstøtet var «point of no return», ifølge Havarikommisjonen: Det var da brobesetningen måtte kaste fregatten over til styrbord for å unngå kollisjon.

– Omtrent 30 sekunder før kollisjonen oppdaget de at det lysende objektet var et fartøy. Da handlet de veldig raskt, men man har jo en reaksjonstid, sier Ingvild K. Ytrehus.

Brobesetningen rakk aldri å avverge kollisjonen.

– Hovedproblemet var at man hadde feil oppfatning for lenge, før man foretok en manøver, uttalte sjef for marinen, flaggkommandør Rune Andersen.

I april 2019 fikk vaktsjefen på fregatten KNM «Helge Ingstad», losen på tankskipet «Sola TS» og en ansatt på Kystverkets trafikksentral på Fedje status som mistenkte etter ulykken.

Et halvt år senere ble også kapteinen på «Sola TS» avhørt, og fikk status som mistenkt.

For to år siden var etterforskningen av saken ferdig. Saken gikk så til statsadvokaten, før den havnet på riksadvokatens bord.

Av havarikommisjonens andre delrapport fremgår at kommisjonen mener fregatten kunne vært berget etter kollisjonen, men vannet fosset inn gjennom åpne luker.