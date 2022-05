POLITIMESTER: Ole Bredrup Sæverud tror politiet kan ta lærdom fra politiets håndtering i Kongsberg i fjor, både i Sør-Øst og nasjonalt.

Politimester om Kongsberg-drapene: − Vi vil at alt som kan komme ut, skal komme ut

Politimester Ole Bredrup Sæverud håper at alle kortene kommer på bordet når det gjelder politiets håndtering av drapene på Kongsberg.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi vil at alt som kan komme ut, skal komme ut, sier politimesteren i Sør-Øst politidistrikt til VG.

I 34 minutter gikk Espen Andersen Bråthen (37) til angrep på tilfeldige ofre i Kongsberg sentrum den 13. oktober i fjor. To kunstnere, et samboerpar, og en musiker ble drept.

Allerede et døgn etter hendelsen slo Sæverud fast at politiets håndtering skal og må evalueres.

– Det er vanskelig nok å være etterlatt og pårørende, om man ikke også skal lure på hva som skjedde, sier han.

Rettssak

Onsdag starter rettssaken mot Bråthen, som er tiltalt for fem knivdrap og elleve drapsforsøk.

Da vil flere detaljer om politiets håndtering bli kjent, i tillegg til at en egen rapport av et eksternt utvalg blir publisert i juni.

– Jeg er veldig glad for at Politidirektoratet satte ned et utvalg som har jobbet med en ordentlig gjennomgang av det som skjedde. Om vi var godt nok forberedt, måten vi håndterte det på og om vi må justere på rutiner eller trening, sier Sæverud.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å lære av den hendelsen, både her i politidistriktet og ting som vi vil dele med politiet nasjonalt.

– Behov for å få svar

Espen Andersen Bråthen ble pågrepet en halvtime etter at politiet først var i kontakt med han ved en Coop-butikk på Kongsberg.

Trolig ble alle de fem ofrene drept i løpet av denne halvtimen.

Senere ble det også kjent at den første patruljen på stedet ikke hadde tatt på seg verneutstyr som de hadde med seg i bilen.

Sæverud ble kalt inn på jobb kort tid etter at politiet fikk den første meldingen om angrepet.

Fra operasjonssentralen i Tønsberg drev han overordnet ledelse og holdt flere pressekonferanser hvor politiets håndtering ble et tema.

– At man har et behov for å få svar på hva som skjedde er helt åpenbart. Så det er viktig og nødvendig del av jobben, sier Sæverud.

Han trekker frem at det var viktig å tidlig være åpen og tydelig om at kanskje alle drapene hadde skjedd etter at politiet først hadde vært i kontakt med gjerningspersonen.

– Da det ble klart, ble det viktig og riktig at jeg meddelte det selv morgenen etter, sier han.

– Må fortsette å lære

Når det kommer til antall drepte, er angrepene på Kongsberg den mest alvorlige drapshendelsen i Norge siden 22. juli.

– Sånn sett er det åpenbart stort og sjeldent noe vi er borte i, sier Sæverud.

– Var politiet godt nok forberedt, mener du?

– Vi er forberedt på å styre og koordinere store politiressurser. Vi har jobbet med responstid og å korte ned tiden vi bruker på å agere. Vi jobber med operativ styring, operasjonssentralen, operativ trening, skarpe oppdrag og vi har øvd på Plivo, sier han.

– Alle elementene er vi forberedt på, men det er et stort maskineri som skal fungere i lag og vi må fortsette å lære og utvikle oss, både når det går bra og når det går dårlig.