Mener regjeringen burde trukket seg fra atomvåpen-møte: Uforståelig

Regjeringen holder fast på planene om å delta på FNs anti-atomvåpenkonferanse. Det er uklokt og går på tvers av våre allierte, sier Ine Eriksen Søreide (H).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er spesielt vanskelig å forstå hvorfor regjeringen velger alenegang, i en tid hvor Nato står så samlet. Et samlet Nato vil være ekstra viktig fremover. At regjeringen i tillegg er tydelige på at de ikke ønsker å signere forbudstraktaten, gjør deltakelse på konferansen enda mer uforståelig, sier den tidligere utenriksministeren til VG.

Hun sier regjeringen i utgangspunktet aldri burde varslet at de ville stille som observatører.

– Og når den sikkerhetspolitiske situasjonen er som den er i dag, ville det klokeste helt klart være å snu i denne saken.

Fikk Jens-kritikk

Det var i oktober at statsminister Jonas Gahr Støre først sa at regjeringen skulle delta som observatører på FN-konferansen som i sommer samler landene som har bundet seg til atomvåpenforbud-traktaten. Da understreket han at Norge ikke skal signere, og at dette ikke er et skritt i den retningen.

På det tidspunktet var Norge det eneste Nato-landet som skulle delta. Det er i strid med Natos linje, og utløste kritikk fra Nato-sjef Jens Stoltenberg. Tyskland har i etterkant også bekreftet at de vil delta som observatører.

SA FRA: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært klar på at han ikke tror den foreslåtte traktaten gjør verden til et tryggere sted.

Atom-frykt

– Når man først skal engasjere seg og delta i nedrustningsarbeid, som alle på Stortinget er for, så bør man gjøre det både på de områdene der det er muligheter for framgang, og der kjernevåpenstatene også er med, sier Eriksen Søreide til VG.

Høyre har hele veien vært kritiske til Norges deltakelse. Nå har debatten om atom-forbud også fått en ny dimensjon med Russlands invasjon av nabolandet Ukraina, og frykten for at masseødeleggelsesvåpen kan gjøre spenningen i verden farligere.

Men Eriksen Søreide mener ikke forbudstraktaten vil hjelpe, og viser til at Stortinget vedtok å jobbe for balansert, gjensidig, verifiserbar og irreversibel nedrustning i 2016.

– Den har svake verifikasjonsmekanismer, og betydelig svakere enn det som er dagens standarder etter IAEAs Tilleggsprotokoll. Og traktaten inkluderer ingen av kjernevåpenstatene, sier hun, og fortsetter:

– Det er en stor utfordring at flere av avtalene med Russland enten ikke eksisterer lenger eller ikke etterleves, og at det har vært vanskelig å få kjernevåpenstatene til å sette seg rundt bordet og diskutere, bortsett fra en ting der Norge har hatt lederskap i noen år nå: Verifikasjon. Det er en viktig vei mot nedrustning.

– Du beskriver dette som et slags sidespor fra det som egentlig er viktig?

– Det er ikke noe som regjeringen nå bør bruke energi på, sier hun.

– Uheldig

– Men er det så farlig å dra som observatør, når regjeringen sier det ikke er et skritt mot å signere avtalen?

– Jeg mener det er et uheldig signal å sende. Regjeringen har vært klare på at de ikke har noen planer om å slutte seg til traktaten. Da er spørsmålet hvorfor de skal prioritere å delta som observatør på denne statspartskonferansen, og i tillegg gå på tvers av våre allierte i en tid vi trenger et samlet Nato.

Hadde det vært et åpent spørsmål om Norge skulle slutte seg til traktaten eller ikke, sier hun det ville være mer logikk i å reise.

– Men den markeringen som de nå velger å gjøre er etter min mening uklok i den situasjonen vi er i nå, sier Eriksen Søreide, og legger til:

– Jeg forstår ikke helt hva regjeringen vil med den deltakelsen. Det har ikke regjeringen evnet å forklare tidligere heller.

– Rokker ikke ved Nato-solidaritet

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) avviser at regjeringen kaster bort energi på konferansen.

-- Det er fornuftig bruk av ressurser at UDs fagfolk er tilstede når så mange av verdens land møtes på en FN-konferanse for å diskutere nedrustning.

Norge skal delta med fagfolk fra Utenriksdepartementet, altså ikke politisk deltakelse fra regjeringsapparatet.

– Reaksjonen fra allierte har vært som forventet. Norsk deltakelse på statspartskonferansen rokker ikke ved vår Nato-solidaritet. Norge vil ikke slutte seg til forbudstraktaten. Det ville stride mot våre Nato-forpliktelser.

Petersson sier Norge koordinerer tett med Tyskland, Sverige og Finland som også har varslet at de skal delta som observatører.

-- En viktig hensikt med at Norge skal delta som observatør, er å motvirke en større polarisering i nedrustningsarbeidet. Det er uaktuelt for Norges del å slutte seg til denne forbudstraktaten, men 86 av verdens land har signert den. Hvis man skal få reell bevegelse innen nedrustning så bør vi være til stede på de arenaene der nedrustning diskuteres, og vise at vi tar utålmodigheten til nesten halvparten av alle verdens land på alvor, sier han.

Han sier den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa ikke gjør behovet mindre for å unngå at det blir «vesten mot resten»

– 141 land stemte for å fordømme Russlands krig, men det er heller ikke en holdning vi kan ta for gitt. Et bidrag til å bevare den felles holdningen i verden, er å vise at vi som et europeisk Nato-land tar denne utålmodigheten på alvor.