LEDER RÅDET: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) feiret nylig departementets 50-årsdag. Nå er tiden i ferd med å renne ut, om Norge skal rekke å halvere sine klimagassutslipp innen 2030.

Regjeringen oppretter nytt klimaråd – skal få fortgang i massiv omstilling

Norge skal halvere sine klimagassutslipp på syv år. Et råd med staten, fagforeningene og arbeidsgivere skal finne ut av hvordan.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er store endringer som skal skje for at Norge skal nå målet, sier klima- og energiminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Det er nå syv år til Norge skal ha kuttet klimagassutslippene med minst 50 prosent. Status etter 2020 er at klimagassutslippene har gått ned 4,2 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Norge må gjennom en prosess Barth Eide kaller «dyp avkarbonisering». Alle deler av samfunnet og næringslivet må finne nye løsninger, samtidig.

Barth Eide vil nå starte et råd, som ikke heter klimarådet, men «Råd for rettferdig omstilling i arbeidslivet». Der skal arbeidsgivere og arbeidstakere sitte rundt samme bord, for å komme med løsninger.

– Det gjelder stål og smelteverk, det gjelder sementproduksjon og tungindustri. Vi må komme opp med løsninger for kjemiske prosesser og nye energikilder for å klare dette, sammen, sier Barth Eide.

Følger opp plattform

Han inviterer aktører fra norsk olje og gass, bygg- og anleggsbransjen, transport og prosessindustri. Fagforeningene Spekter, Virke, KS, LO, NHO, Unio og YS er med.

– Dette er et rom der alle selv kan foreslå løsninger og snakke om ideer, sier Barth Eide.

– Hvordan skal du sikre at dette ikke bare blir et supperåd?

– Jeg skal lede det selv. Det er viktig at vi avgrenser hva dette skal handle om. Dette trepartssamarbeidet har fungert før, og det tror vi at det vil nå også, sier Barth Eide.

Han kaller det en stolt tadisjon, der arbeidsgivere, arbeidstakere og staten setter seg sammen for å møte utfordringer i trepartssamarbeid. Dette rådet skal følge opp regjeringens politiske plattform fra Hurdal.

Ingen klimaorganisasjoner

Klimaorganisjonene, som ellers er tungt til stede i forhandlinger og spørsmål om politiske løsninger, er ikke invitert til å delta.

– For å unngå at det blir et supperåd, må vi sikre at det ikke blir for bredt. Derfor har vi kun invitert parter fra arbeidslivet. Ikke for at klimaorganisasjonene ikke er viktige, men for at dette skal være effektivt, sier Barth Eide.

Klimarådet lanseres samme dag som LO-kongressen begynner.