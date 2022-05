1 / 3 SØKER MED HUND: Politiet søker med hund innenfor det avsperrede området som kan være åstedet. POLITI: Funnstedet er Mortensrud kirke. forrige neste fullskjerm SØKER MED HUND: Politiet søker med hund innenfor det avsperrede området som kan være åstedet.

Én funnet skutt på Mortensrud i Oslo - søker etter gjerningspersoner

MORTENSRUD (VG) En mann er alvorlig skadet etter å ha blitt funnet skutt i Oslo.

Søndag klokken 19.55 melder Oslo-politiet at flere patruljer og politihelikopter er på Mortensrud etter at en person er funnet skutt.







Personen, en mann i 20-årene, fikk behandling av ambulanse på stedet og ble kjørt til Ullevål sykehus.

– Vedkommende er alvorlig, men ikke kritisk skadet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Ingen er foreløpig pågrepet, opplyser han.

Politiet søker etter en eller flere personer som har stukket fra stedet. De søker med store bevæpnede styrker, opplyser operasjonslederen. De søker også etter en bil.

– Mye tyder på at funnstedet og åstedet er to ulike steder. Det er mulig at åstedet er en parkeringsplass, sier Stokkli.

Parkeringsplassen er rundt en kilometer unna funnstedet, som er Mortensrud kirke. Politiet søker med hund innenfor det avsperrede området som kan være åstedet. De gjør også undersøkelser og holder på å sette opp et telt innenfor sperrebåndene, klokken 21.30.

Funnet av forbipasserende

Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sier at de holder på å innhente opplysninger, som videoovervåking, fra området, i tillegg til å avhøre vitner og gjøre krimtekniske undersøkelser.

– Vet dere noe om hvor mange personer som kan stå bak?

– Nei, per nå er det ikke informasjon vi går ut med, om det er en eller flere, så det får vi komme tilbake til, sier innsatslederen.

– Er det noen steder i nærheten dere leter?

– Ja, det foregår mye rundt i hele byen akkurat nå, sier Nilsen.

– Er det vitnebeskrivelser som forteller om skuddet eller det som har skjedd?

– Det er også opplysninger som vi prøver å komme frem til nå.

MORTENSRUD: Bildet er fra området der den skadede mannen ble funnet.

Stokkli sier at det var forbipasserende som fant den skadede mannen utendørs, og varslet politiet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.23.

– Vi har kontroll på disse vitnene. Det er disse som har sett bilen vi søker etter, sier operasjonslederen.

I Oslo har syv personer blitt skutt under fem skyteepisoder de siste syv ukene, skrev VG i oktober i fjor etter at Hamse Hashi Adan (20) ble drept på Mortensrud 7. oktober.