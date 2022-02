KØBENHAVN: Slik så det ut på bar i Kongens by da danskene kastet bort meteren natt til tirsdag.

Norge beholder «meteren» – slik gjør andre land det

Barer og restauranter er kritiske til at regjeringen har valgt å beholde coronameteren. Men selv om den er borte i noen land, er vi langt fra alene i Europa.

Regjeringen letter på tiltak, men anbefaler fortsatt å holde «meteren» til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære i de fleste sammenhenger. Det innebærer at serveringssteder fortsatt må sørge for at gjester kan holde en meters avstand, og at aktiviteter, som dansing på nattklubber, ikke kan gjennomføres.

Etter at det tirsdag ble klart at det kommer til å være slik til tidligst 17. februar, har kritikken haglet.

Kaja Tinderholt, daglig leder av Fyret mat og drikke på Youngstorget i Oslo, sa følgende til VG tirsdag:

– Det er jo det ene vi venter på at skal forsvinne. Ola Nordmann virker generelt ikke å bry seg så mye om meteren i hverdagen, men utelivsbransjen må holde igjen.

VIL HA BORT «METEREN»: Kaja Tinderholt, daglig leder av Fyret mat og drikke.

På en annen Oslo-restaurant, Lorry, påpekte assisterende daglig leder Jan Olof Andersson at meter-regelen ikke blir enkel å håndtere. Gjestene får nemlig lov til å reise seg fra bordet og bestille i baren.

– Vi hadde nok håpet på at også meteren hadde blitt fjernet. Det er krevende å praktisere et slikt krav. Det virker ikke helt gjennomtenkt.

Byrådslederne i både Oslo og Bergen sier det må prioriteres å kvitte seg med «meteren».

– Mange har betalt en høy pris og mistet mye gjennom de to siste årene, sier Oslos Raymond Johansen.

Men Norge er langt fra alene om å ha en slik avstandsregel.

REGLER: Skiltene på restaurantdøren i Frankfurt i Tyskland forteller hva som må til for å få komme inn.

Ulike krav

VG har sett på coronareglene i en rekke europeiske land. Selv om det varierer noe akkurat hvordan reglene er, har svært mange en eller annen form for «meter». Noen har også coronasertifikat – enten som et tillegg, eller som en egen restriksjon uten at det er avstandskrav.

I Tyskland har man en generell regel om halvannen meter avstand, og i deler av landet får kun fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene komme inn på restauranter – forutsatt at de tester negativt.

I Nederland er det påbudt med 1,5 meter mellom gjester på restauranter og bordene må stå 1,5 meter unna hverandre.

I Belgia har de en generell avstandsregel, og på serveringssteder kan man kun sitte seks personer rundt samme bord.

I Sverige kan man på restauranter kun sitte sammen i grupper på maks åtte personer, og det må være en meter mellom de ulike gruppene.

I Finland anbefales en avstand på to meter til andre, og på restauranter må de «ha nok avstand mellom kunder».

For å nevne noen eksempler.

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad sier det samme som VGs gjennomgang viser, nemlig at mange land i Europa fortsatt har avstandsråd:

– Danmark og Storbritannia er de landene jeg kjenner til som har gått helt bort fra meteren, sier han, men påpeker at det kan endre seg fort i andre land også.

Fjernet det meste av restriksjoner

Nakstad har riktig nok bare delvis rett i at Storbritannia har gått bort fra meteren. Det er nemlig bare England av de fire britiske landene som har gått fullstendig bort fra avstandsregler. Skottland, Wales og Nord-Irland har alle noen former for regler som har som mål å ivareta sosial distansering.

Danmark og England har det til felles at de har fjernet det aller meste av coronarestriksjoner.

Danskene har begrunnet sin avgjørelse med at selv om smittespredningen er stor er sykehusinnleggelsene stabile og få trenger intensivbehandling.

I England så man et fall i antall smittede, og helseminister Sajid Javid sa i forrige uke at «vi må lære oss å leve med covid» fordi det kan «være med oss for alltid».

Utfordring

Her hjemme har derimot myndighetene bestemt seg å holde på opptil flere restriksjoner i alle fall i drøye to uker til.

– Det at man bør holde meteren der man kan - og bruke munnbind dersom det er vanskelig - tror vi er fortsatt smart å opprettholde, sier Nakstad.

Han ser likevel at det kan være krevende for enkelte:

– Meteren er størst utfordring for utelivsbransjen og restauranter. Da krever det plass. Litt mer plass kanskje enn det man alltid har.

Nakstad minner om at hvor mange som er samlet – særlig innerdørs – og hvor tett man er på andre er to helt vesentlige ting som avgjør hvor stor smitterisikoen er.

– I prinsippet blir det at man krever en meter avstand også en begrensing på antallet som kan være til stede, sier nestsjefen i Helsedirektoratet.

Nakstad ser likevel ikke bort fra at også «meteren» kan forsvinne – igjen – når regjeringen gjør en ny vurdering 17. februar.

– Jeg tror at dersom utviklingen med sykefravær og smittetall fremover ikke blir dramatisk forverret, så er det et mulighetsrom for å gå videre. Men vi er fortsatt ikke på toppen av smittebølgen i Norge, og det er kanskje grunnen til at det er lurt å ha litt is i magen og se det an et par uker til før man eventuelt fjerner de siste avstandsbegrensningene.