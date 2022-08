MC-OPPFORDRING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) jobber særlig med MC-miljøet for å forebygge ulykker.

Ulykkessommeren: Samferdselsministeren i møter med MC-miljøet

81 personer har så langt mistet livet på norske veier i år. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) oppfordrer godt voksne MC-sjåfører til å friske opp kunnskapene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er dramatiske tall, særlig med tanke på at vi har hatt en god utvikling med nedgang i antall drepte de siste 10 årene, sier Nygård.

Det sier samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård når VG møter han samme dag som ulykkestallene har nådd en ny topp:

Like mange har dødd i trafikken så langt i år, som i løpet av hele fjoråret.

Særlig skiller MC-ulykkene seg ut med 17 dødsulykker – mot 14 året før.

Planlegger flere MC-møter

I likhet med veidirektør Ingrid Dahle Hovland peker Nygård på MC-førernes kjøreferdigheter som en ulykkesfaktor.

– Det handler i stor grad om føreratferd og kompetanse i det å håndtere MC-en, sier han.

Av de som har omkommet i på motorsykkel i år er det en klar overvekt av menn over 59 år. Mange i denne aldersgruppen har gammel føreropplæring og lite fersk erfaring som motorsyklist, opplyser samferdselsdepartementet.

– Min hypotese er at folk har skaffet MC under pandemien. De har en gammel MC-lapp, men de har ikke ferdighetene, sier Nygård og legger til:

– Vi oppfordrer til oppfriskningskurs og legger til rette for det, sier Nygård.

FØLGER MED: Nygård planlegger nye møter med MC-førere for å få snu ulykkestrenden.

I 2005 ble kjøreopplæringen endret og antall obligatoriske kjøretimer ble mer enn tredoblet.

Nygård sier at de jobber med målrettede tiltak mot MC-miljøet, og at de hadde møter med dem i juni, noe de skal gjenta.

Dette er blant annet importører, forhandlere, trafikkskoler og brukerorganisasjoner.

– Nå jobber vi målrettet og jeg oppfatter responsen som god, men du når ikke alle på en gang, sier samferdselsministeren.

– En gruppe med høy risiko

Statens vegvesen sa til VG på tirsdag at de fortsetter å intensivere arbeidet opp mot MC-miljøet med tiltak på kort og lang sikt.

– Det er en gruppe i trafikken med høy risiko. Du sitter ikke i en bil, du har ikke samme sikkerhet rundt, du er mer ubeskyttet og mer sårbar med tanke på hendelser i trafikken, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hun mener det høye dødstallet blant MC-førere er dramatisk.

– Vi ser på om det er noe med ferdighetene vi bør gjøre noe med. Og om det er noen tiltak vi kan gjøre for å øke sikkerheten og beskytte motorsyklisten, sier veidirektøren, sa Hovland til VG.

HØY RISIKO: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland mener tallene for MC-dødsulykker er dramatiske.

Ber trafikanter være mer oppmerksomme

Samferdselsministeren sier at de har for lite kunnskap om hvorfor 2022 har blitt et ulykkesår, og at regjeringen jobber med å kartlegge dette.

– Vi må gjenta budskapet om å være oppmerksom, kjøre rusfri, bruke bilbelte og holde fartsgrenser, sier Nygård

– Må trafikantene skjerpe seg?

– Folk må rett og slett bli mer fokusert på det å være trafikant og det handler jo om å skjerpe seg, hvis man skal bruke det begrepet, sier han.

I slutten av juni avholdt Statens vegvesen krisemøte etter at 14 personer hadde omkommet i trafikken samme måned.

Da påpekte veidirektøren at de ikke var noen tydelige tendenser som kunne forklare den dramatiske utviklingen, men at motorsyklister var overrepresentert.