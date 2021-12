De nye Baneheia-avhørene

Publisert: Nå nettopp

Om formiddagen mandag 18. oktober setter Jan Helge Andersen seg ned i en stol på et avhørsrom på politihuset i Oslo.

Han får tidlig beskjed fra den kvinnelige avhøreren om at han de neste dagene vil få spørsmål som kan oppleves som vanskelige, får VG opplyst.

40 år gamle Andersen medgir at hele saken er vanskelig for ham. Han har knapt snakket om den siden han tilsto og ble dømt til 19 års fengsel i 2002.

Han har kun hatt mareritt, sier han, om barnedrapene som ble et nasjonalt traume.

At de to jentene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble utsatt for overgrep og drap etter en badetur i Baneheia, fredag 19. mai 2000, skulle forandre Norge.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring.

Lovens strengeste straff var blant annet begrunnet i at Andersen pekte på at den daværende kameraten var initiativtager og hovedmann.

Kristiansen har i alle år nektet for å ha vært i Baneheia da ugjerningene fant sted.

Fra cellen i Ila fengsel har han med hjelp fra støttespillere kjempet for renvaskelse i en årrekke.

I februar kom gjennombruddet: Den 21 år gamle straffesaken ble gjenopptatt.

Oslo politidistrikt fikk i oppdrag å etterforske saken med nye øyne.

Og det er Jan Helge Andersen som virkelig får blikket rettet mot seg, og får mest å svare for.

VG kan nå for første gang gi et innblikk i de nye Baneheia-avhørene som ble gjort på politihuset i Oslo i høst.

Avhørene viser at politiet er spesielt interessert i om Jan Helge Andersens gamle forklaringer om ugjerningene i Baneheia, virkelig er hele sannheten.

Fortalte han alt? Kan han heller ha vært alene? Og hvorfor husker Viggo Kristiansen så lite om den skjebnesvangre dagen?

Da Baneheia-saken ble gjenåpnet i februar i år, satt Viggo Kristiansen fortsatt i fengsel.

Jan Helge Andersen hadde allerede vært en fri mann i fem år, og startet et nytt liv som baker på hemmelig adresse på Østlandet.

Nyheten om gjenåpningen tapetserte alle landets medier, og de to hovedpersonene reagerte naturlig nok vidt forskjellig på avgjørelsen:

Kristiansen forklarer at han var fornøyd, men overrasket over at det ikke ble nok et avslag.

Andersen hadde på sin side aldri sett for seg en ny runde. Han forteller at han ønsker at det med den nye etterforskningen settes et punktum, slik at alle kan få fred.

Det gjelder også for ofrenes familie, understreker han.

Noen måneder etter gjenåpningen ble Viggo Kristiansen løslatt, etter over 20 år bak murene.

Han forklarer at løslatelsen ga ham en magisk følelse, og at han har hatt det fint hjemme i Kristiansand i tiden etterpå, får VG opplyst.

Han var forberedt på stygge blikk og kommentarer, men det har uteblitt, forklarer han.

Jan Helge Andersen beskriver en mindre positiv opplevelse av løslatelsen for fem år siden. Årene i fengsel hadde satt sine spor, og utviklingen i samfunnet gjorde det krevende for ham å omstille seg.

I perioder skal han også ha lengtet tilbake, fordi fengslene ble som et hjem for ham.

Andersen og Kristiansen får begge spørsmål om hvordan de ser på hverandre i dag.

De tidligere kameratene har hverken sett hverandre, snakket med hverandre eller på noen annen måte hatt kontakt siden domsavsigelsen i 2002, forklarer de.

Politiet ber dem derfor beskrive vennskapet, slik de husker det i dag, fra tiden før de ble pågrepet.

Viggo Kristiansen forklarer at han ikke ønsker noen form for kontakt med Jan Helge Andersen i dag.

Dersom noen frykter at han går rundt med hevntanker, så kan de ta det helt med ro. Det har han ikke, forteller Kristiansen.

Han påstår videre at de ikke var så gode venner i tiden rundt ugjerningene, slik forholdet deres ble fremstilt av både politiet og retten.

Isteden hevder Kristiansen at de begynte å skli fra hverandre et drøyt år før ugjerningene, får VG opplyst.

I de nye avhørene påpeker politiet at Kristiansen selv har omtalt Andersen som sin beste venn. Kristiansen svarer at han ikke husker dette. Han må ha sagt det før han visste at Andersen tilsto og pekte på ham som hovedmann, forklarer han.

Andersen ønsker heller ikke å ha kontakt med Kristiansen i dag.

Han holder imidlertid fast på sin forklaring om at de to var som erteris sommeren 2000, og at Kristiansen søkte enda mer kontakt i perioden mellom drapene i mai og pågripelsen i september.

De to tidligere kameratene dro også på fylletur til Danmark i begynnelsen av august.

Kristiansen er i dag fornøyd med å være en fri mann, og at saken etterforskes på nytt, slik at sannheten kan komme frem, og at han kan ta igjen 21 års tapt familietid.

Han er imidlertid skeptisk til politiet, siden han opplevde at etterforskerne i Kristiansand hadde tunnelsyn i 2000. Han mener politiet lurte ham i avhør, og at han ble urettmessig dømt.

Oslo-politiet forklarer i avhør at deres oppgave er å samle inn informasjon, og at de nå ønsker å få vite mer om temaer som ikke ble godt nok fulgt opp den gangen.

Viggo Kristiansen sier at han er villig til å svare på spørsmål så langt han husker.

Men det har tross alt gått 21 år, påpeker han flere ganger.

I avhørsrommet vendes så blikket tilbake til Baneheia og året 2000.

Hva skjedde i skogholtet like ved den populære badeplassen ved 3. stampe? Hvordan opplevde Jan Helge Andersen pågripelsen, og det første avhøret som drapssiktet? Og hva mener Viggo Kristiansen var årsaken til at han ble utpekt som hovedmann? Nye, oppsiktsvekkende DNA-resultater skal også bli helt sentrale, men bare for Andersens rolle.

13. september 2000 ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet. Andersen forklarer at han lå og sov da politiet stormet gutterommet hans.

Han husker han følte lettelse.

I avhørsrommet på politihuset i Kristiansand, satt en politimann han kjente fra før på den andre siden av bordet. Andersen minnes ham som hyggelig og lett å prate med, får VG opplyst.

Han husker også at politimannen fremstilte ham som et offer, og at vedkommende forklarte at en tilståelse kunne gi strafferabatt.

Han valgte å legge kortene på bordet før avhøret hadde startet – og trakk samtidig Viggo Kristiansen inn i saken.

Andersen mener tilståelsen kunne ha kommet tidligere, dersom ikke Kristiansen hadde truet med å ta familien hans hvis han gikk til politiet, får VG opplyst.

Jan Helge Andersen står den dag i dag på sitt: Kristiansen var den dominante i vennskapet, hovedmann og den som truet ham til å begå overgrep og drap.

Viggo Kristiansen står også fast på sitt, og gjentar at han aldri var på åstedet og derfor ikke deltok i ugjerningene.

Han er også tydelig i sine tanker om bakgrunnen for at Andersen dro ham urettmessig inn i saken:

Mildere straff og offerstatus, forklarer Kristiansen.

Han legger til at han også er kritisk til metodebruken til politimannen som gjennomførte det første avhøret av Andersen, får VG opplyst.

Om forsommeren 2000 gikk Andersen i tredjeklasse på en videregående skole i Kristiansand, mens Kristiansen jobbet på en søppelbil.

De var begge aktive brukere av turområdet i Baneheia, både sammen og alene, forklarer de.

19. mai 2000: Baneheia består av et mylder av stier, brede gangveier, flere vann og små myrer. I avhørsrommet legges flere kart på bordet foran Jan Helge Andersen.

Andersen får deretter beskjed om å peke ut de mest sentrale stedene, og forklare seg om hva som skjedde der:

Inn i Baneheia:

Jan Helge Andersen forklarer at de tidligere kameratene gikk denne veien inn i Baneheia i forkant av ugjerningene. Kristiansen sier han ikke var med, og kan derfor ikke forklare seg om temaet. Observerte jentene:

På dette høydedraget skal de to tidligere kameratene ha sett to barn som badet fra en brygge i sørenden av 3. Stampe, ifølge Andersen. Kristiansen nekter for å ha vært der også. Veien videre:

Ifølge Andersen gikk de gjennom åstedet på vei mot grusstien der de traff jentene for første gang. Kristiansen benekter dette, og sier at han aldri var der. Det første møtet:

Andersen påstår fortsatt at det var Viggo Kristiansen som lokket med seg jentene til åstedet, ved å be om hjelp til å flytte noen kattunger. Kristiansen nekter igjen. Overgrep og drap:

Andersen beskriver i detalj hva de gjorde på åstedet, så langt han husker, får VG opplyst. Han hevder at Kristiansen truet ham til å begå ugjerningene. Kristiansen avfeier alt – og sier han var hjemme. Returen:

Ifølge Andersen skiller de to tidligere kameratene lag kort tid etter at de forlot åstedet. Han forklarer også at han allerede da ytret ønske om å gå til politiet, men at Kristiansen svarte med trusler mot familien hans og at han ville skylde på Andersen. Kristiansen nekter igjen for å ha vært med på drapene. Møteplass:

De to tidligere kameratene er enige om at de traff hverandre hjemme hos Kristiansen om kvelden. Kristiansen mener han var dere hele tiden og at Andersen kom til ham etter en joggetur. Riktig klokkeslett?:

Ifølge Kristiansen var klokken mellom 19.15-19.30 da de tidligere kameratene traff hverandre. Tidspunktet får politiet til å reagere. Drapene skjedde i 19-tiden, og Andersen var beviselig på åstedet da, som ligger et godt stykke unna. Nå mener Kristiansen at klokkeslettet, som han selv har oppgitt tidligere, er feil, får VG opplyst.

Rundt årtusenskiftet var mobiltelefonen på full fart inn i nordmenns dagligliv, også for Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen.

De ringte hverandre stadig vekk, og Kristiansen var en ivrig mobilentusiast og glad i å tekste.

Mobilspor var også en del av etterforskningen, og skulle senere bli et helt sentralt bevis for Kristiansens gjenopptagelse:

I tidsrommet mellom klokken 18.57 og 19.37 sendte Viggo Kristiansens mobil to meldinger og mottok én melding. Disse tre meldingene gikk gjennom den samme basestasjonen, som ikke dekker området for åstedet i Baneheia. Kan han da likevel ha vært på åstedet? Kan han også ha hatt en annen telefon? undrer politiet.

I 2000 forklarte Jan Helge Andersen at han var sikker på at den tidligere kameraten hadde med seg mobilen i Baneheia, men han vet ikke om han så Kristiansen med den.

Han begrunnet imidlertid påstanden med at Kristiansen aldri gikk et sted uten mobiltelefon.

På spørsmål i dag, husker ikke Andersen noe mer om dette.

Viggo Kristiansen er åpen om at han så på mobiltelefonen sin, en Nokia 8210, som en god venn. Den var med ham over alt, forklarer han. Kristiansen står fast på at han ikke var i Baneheia og at mobilsporene gir ham alibi.

Politiet stiller en rekke spørsmål til Kristansen om 19. mai 2000, og hans tidligere forklaringer om denne dagen.

I dag forklarer Kristiansen at det var en helt vanlig dag for ham. Han synes derfor det er vanskelig å huske hva han gjorde og hvor han var.

Han har ikke klisterhjerne, legger han til.

Politiet stusser også i dag over at det gradvis kom mer og mer informasjon fra Andersen og Kristiansen, tilsynelatende etter at de ble kjent med informasjon fra etterforskningen.

Politiet spør også om det er riktig, som Andersen forklarer, at de ble enige om å gi hverandre alibi og samkjøre forklaringer. Kristiansen mener det er feil. Han har aldri hatt noen grunn til å ha et alibi siden han var hjemme, forklarer han.

Politiet, da og nå, har vært særlig interessert i hva Kristiansen fortalte, og ikke fortalte, under politiets rundspørring:

Tre dager etter

ugjerningene

banket politiet på døren hjemme hos familien Kristiansen. Da nevnte han ingenting om at han og Andersen hadde møttes i Baneheia en drøy time før jentene forsvant, og at han og Andersen angivelig skilte lag før drapene.

Men han fortalte om at han fikk besøk fra Andersen samme kveld.

Kristiansen avkrefter at han bevisst holdt tilbake informasjon – og gjentar utfordringen med å huske detaljer fra helt vanlige dager.

To uker etter

rundspørringen

var Viggo Kristiansen i et vitneavhør på politihuset i Kristiansand. Han gjentok at han var hjemme om kvelden da de to jentene ble drept.

Hvorfor fortalte ikke Kristiansen under rundspørringen og i det første avhøret, at han hadde vært i Baneheia og truffet Jan Helge Andersen? lurer politiet på nå.

Kristiansen svarer at han ikke husker disse spørsmålene fra politiet. Han sier at han i det første avhøret kan ha glemt at han var i Baneheia og traff Andersen.

Syv uker etter

rundspørringen

var Kristiansen i nok et vitneavhør, og da kommer det en ny detalj:

En bekjent hadde nylig fortalt Kristiansen at han hadde møtt ham og Andersen på parkeringsplassen ved Baneheia drapsdagen.

Kristiansen mente imidlertid at vitnet kunne ha tatt feil av dagene.

Disse utsagnene undrer politiet seg over i dag:

Hvorfor sa ingen av dem at de hadde vært i og like ved Baneheia drapsdagen?

Kristiansen sier at han ikke husker. Det er mange år siden, han var ung og preget av omgivelsene, forklarer han.

Kort tid etter at de to tidligere kameratene ble pågrepet og siktet i september 2000, valgte Jan Helge Andersen å legge kortene på bordet. Han tilsto sin rolle og forklarte seg om overgrep og drap.

Andersen mente først at han forgrep seg på den eldste jenta og drepte den yngste.

Han endret imidlertid forklaring om overgrepet da politiet la frem DNA-bevis mot ham, som ble funnet på den yngste.

I løpet av 21 år har det skjedd enorme fremskritt innen DNA-teknologi. Som i andre gamle saker, skulle disse fremskrittene bidra til nye interessante spor i Baneheia-saken:

I løpet av de siste ni månedene har Oslo-politiet gjennomført en rekke nye DNA-undersøkelser.

Resultatene har vakt oppsikt.

De nye funnene stammer utelukkende fra Jan Helge Andersen og åpner for at han har hatt en mer aktiv rolle på åstedet.

Det blir et vendepunkt i avhøret når politiet stiller ham spørsmålet: Kan du ha forgrepet deg på begge jentene?

Andersen svarer at han bare kan huske å ha forgrepet seg på den eldste, og at dersom han skulle ha forgrepet seg på begge, må det ha forsvunnet totalt for ham.

Han blir videre gjort kjent med at hans DNA er funnet på intime steder på begge jentene, og politiet spør om hvilke tanker han nå gjør seg.

Han forklarer at han ikke har noe hukommelse av at han forgrep seg på begge – han må i så fall ha «blacket ut».

Politiet borer videre: Flere av Andersens tidligere forklaringer om hva som skjedde på åstedet synes ikke å stemme med obduksjonsrapporter og sakkyndiges uttalelser om funn på åstedet.

Andersens forklaringer om håndteringen av de to jentene passer ikke nødvendigvis med skadene som er funnet på dem, ifølge politiet.

Andersen åpner opp for å ha vært den første som foregrep seg, noe som strider imot hans tidligere forklaringer.

Andersen sier nå at det mest sannsynlig var han som vasket drapskniven, mens han tidligere har forklart at Viggo Kristiansen gjorde dette.

Etter avhørene i oktober har Jan Helge Andersen vært flere turer til politihuset i Oslo, for videre avhør. Politiet venter også på svar på en rekke DNA-undersøkelser i saken.

I tillegg søker politiet etter ekspertise i utlandet for å få gjennomført de aller siste DNA-undersøkelsene, som beskrives som kompliserte, ifølge VGs opplysninger.

Det betyr at en avgjørelse i den nye Baneheia-etterforskningen ikke kommer før en gang på nyåret.