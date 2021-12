PANDEMILABEN: Enhet for PCR koronadiagnostikk, blir kalt «pandemilaben» på Oslo universitetssykehus. Her analyserer en av bioingeniørene prøver fredag ettermiddag.

Analyserer coronaprøver på OUS: − Andelen omikron ligger på 20 prosent nå

Omikronvarianten blir stadig oftere funnet i de positive prøvene på Oslo universitetssykehus (OUS). Samtidig varsler laboratoriet at svartiden snart kan ryke på en smell.

Oslo universitetssykehus har fredag fått inn over 10.000 PCR-tester. Av disse er trolig i overkant av 1100 positive – noe som tilsvarer en ny dagserekord for laboratoriet.

Alle positive prøver blir igjen sjekket for virusvarianter.

– Andelen omikron ligger på 20 prosent nå, sier Lise Lima Andresen.

Mesteparten av prøvene OUS analyser er fra Oslo, men laboratoriet får prøver fra hele Sørlandet. Tester fra blant annet Kristiansand, Skien, Larvik, Sandefjord og Tønsberg havner hos OUS. I tillegg avlaster laboratoriet også Ahus med prøver fra Groruddalen.

– Hovedvekten av omikrontilfellene er fra Oslo, men det sprer seg relativt fort. Vi finner omikron hos alle steder som sender inn prøver. Det jevner seg fort ut og vi ser ikke veldig store forskjeller lenger, sier hun.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere estimert at omikronvarianten vil kunne bli den dominerende varianten senest i slutten av januar.

Slik har andelen omikron utviklet seg i de positive prøvene OUS analyserer:

OUS har et oppdrag om å kunne analysere 10.000 prøver om dagen. Det inkluderer de positive prøvene som må analyseres for virusvarianter.

– Svartiden ryker på en smell snart. Vi jobber så hardt vi kan, men klarer likevel ikke å komma helt à jour, sier Andresen.

Alle PCR-testene som kommer inn til laboratoriet må først analyseres for å se om de er positive eller negative. Så må alle positive prøver igjen analyseres for å se om det er delta eller omikron.

– Svartiden blir i snitt mye lenger. Det er det som er krevende nå, sier Andresen.

– Det er mange prøver nå. Vi er opp i 10.000 i døgnet hvert øyeblikk. Vi har ikke flere timer i døgnet, sier Andresen.

Hun forteller at mye av arbeidet foregår manuelt.

– Hver eneste kork må skrus av og alle penslene må plukkes ut med pinsett. En test tar omtrent 5 timer å analysere en prøve, sier hun.

De siste dagene har det imidlertid tatt opp mot 16 timer å analysere prøvene.

Hun forteller om mye overtid for de ansatte og lange vakter på 12–15 timer. Likevel har flere meldt seg til å jobbe ekstra for å opprettholde kapasitet i julen.

Vurderer hver enkel analyse

– Det som er veldig annerledes for oss er den høye andelen positive prøver. Det er nå 16–17 prosent, mot 2–3 prosent før. Det er mye jobb med de positive prøvene, sier Lisa Lima Andresen.

Hun er spesialbioingeniør ved «pandemilaben» ved Oslo universitetssykehus.

Alle PCR-testene som kommer inn til laboratoriet må først analyseres for å se om de er positive eller negative. Så må alle positive prøver igjen analyser for å se om det er delta eller omikron.

– Det er omkring 1000 positive om dagen som må vi ta en runde til på. Vi har litt mer å gå på, men ikke så mye, sier Andresen.

– Vi sitter og ser på alle kurver. Da ser vi på 96 prøver samtidig og vurderer hver enkelt, sier Andresen.

Med opp mot 1000 positive prøver om dagen, går det ganske mye ressurser til analyser.

– I starten da det var ulike karanteneregler for omikron og delta, var det litt strevsomt. Vi fikk en del telefoner om det var den eller andre varianten, sier Andresen.

– Det var egentlig helt håpløst.

Hun understreker at det å gi ut testsvar er ganske krevende.

– Det finnes ikke noe nasjonalt system for det. I Oslo er det laget et fantastisk system, her sender vi bare ut elektronisk. Men til for eksempel Skien, Porsgrunn, Larvik, Bamble, Tønsberg må vi sende mail med prioriterte filer eller ringe, sier Andresen.

Det er også bioingeniørene som opplyser kommunene om testsvar.

– Det krever ekstremt mye ressurser. De sitter og ringer og ramser opp forskjellige navn med prøveresultatet, sier hun.

Andresen etterlyser et nasjonalt system for å gi analysesvarene til kommunene.