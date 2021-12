STRENGERE: Kommuneoverlege Frantz Nilsen i Bærum sier reglene i kommunen nå er strengere enn i resten av landet.

Karanteneplikt for barn i Råde - karantene anbefales også i Asker og Bærum

I de to nabokommunene Asker og Bærum anbefaler kommuneoverlegene strengere smitteverntiltak for barna enn i resten av landet.Råde kommune innfører karanteneplikt.

Barn og ungdom har siden skolestart vært fritatt fra smittekarantene, men nå strammes anbefalingene nettopp for barna inn i de to kommunene, skriver Budstikka.

– Kommuneoverlegen sier nå at barn og unge som har vært i kontakt med en smittet person, bør ha karantene. Vi ber foreldre hjelpe barna sine til å overholde dette, skrev Asker kommune onsdag denne uka.







Bærum kommune fulgte opp fredag med en ny anbefaling om karantene for skolebarn og skoleungdom som har status som nærkontakter, selv om de ikke er pålagt karantene.

Sett mye smitte på barneskolen

Kommuneoverlege Frantz Nilsen i Bærum sier reglene i kommunen nå er strengere enn i resten av landet fordi de har vesentlig mer smitte enn andre steder. Han sier han trodde regjeringen på pressekonferansen mandag ville oppheve karanteneunntaket for barn.

– Vi var forberedt på det og ble nok relativt overrasket over at det ikke kom med. Det har vært medvirkende til at vi gikk inn for hjemmeundervisning nå før jul. Det kan jeg være åpen og ærlig på. Vi har jo sett mye smitte, særlig på barneskolen.

Karanteneplikt for barn i Råde

Råde kommune innførte karanteneplikt for alle under 18 år fra fredag 17.desember.

– I forbindelse med den pågående coronapandemien og tiltakene for å stoppe spredning av Covid-19, har formannskapet i dag vedtatt en lokal forskrift med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) § 4-1, skrev kommunen på sine nettsider.

Forskriften er vedtatt med virkning fra fredag 17. desember 2021 og gjelder i perioden frem til og med 4.januar 2022.

Strammet inn på karantenereglene

Regjeringen strammet denne uken inn på karantenereglene, så flere nordmenn kan havne i karantene før og under julefeiringen. Men ifølge de nasjonale reglene er det bare hvis noen i husstanden (eller tilsvarende nære) er smittet at det er karanteneplikt for barn under 18 år. De er unntatt fra karantene som «øvrige nærkontakter». Les mer om karantenereglene for barn i denne og denne saken.

– Ved et lokalt smitteutbrudd kan en kommune vedta å sette barn under 18 år i karantene, dersom de er nærkontakter. Beslutningen fatter kommunen som smittevernmyndighet, og det skjer fra tid til annen ved større utbrudd på skoler, har assistrende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tidligere sagt til VG.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at kommuneoverlegen mener at julefeiringen kan bli ødelagt, men NTB har i ettertid presisert at kommuneoverlegen ikke mener dette. Sitatet «– Skal barn spise ribbe alene på rommet?», som var tillagt kommuneoverlegen, men er ikke et sitat fra ham. Dette er nå fjernet fra saken. Saken ble endret 18.12.21 klokken 16.23.