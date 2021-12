VIL TIL ØSTFOLD: Ordfører Hanne Tollerud (Ap) vil ikke si noe om hun mener det er realistisk at Moss kan ende opp i Akershus.

Opposisjonspartier i Moss vil bli en del av Akershus dersom Viken splittes opp. Ordfører Hanne Tollerud (Ap) vil helst til Østfold, men vil ikke utelukke en innlemming i Akershus.

Høyre og Venstre i Moss tar til orde for at Moss bør bli en del av Akershus fylke dersom Viken splittes opp, skriver Moss Avis.

Saken skal behandles i formannskapet i Moss kommune 1. februar, der de politiske partiene vil komme med innspill. En uttalelse fra kommunen vil sendes til fylkestinget samme dag, ifølge Tollerud.

I saksfremlegget til høringen ligger det til grunn at Viken enten forblir eller at de går tilbake til de tre tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Det er i utgangspunktet ikke åpning for nye konstellasjoner, sier Tollerud. Men dersom det kommer forslag på den åpne høringen, vil det bli votert over.

– Tror du det er realistisk at Moss kan ende opp i Akershus?

– Jeg må legge saksfremlegget til høringen til grunn. Der er man tydelige på at Viken består eller at man går tilbake til de tre tidligere fylkene. Når vi skal forme en uttalelse fra høringen, vil det være politiske partier som fremmer sine forslag. Disse forslagene må det voteres over, sier Tollerud til VG.

– Hva tror du utfallet av den voteringen blir?

– Jeg er veldig forsiktig med å spå noe om voteringer. Det har jeg gjort tidligere i min politiske karriere, og det var ikke spesielt vellykket, ler hun.

– Så det er litt vanskelig. Jeg skal ikke forskuttere noe som helst.

Høyre vil se nordover

Venstre i Moss tok først til orde for fylkesbyttet i sommer, og nå følger altså Høyre etter.

– Våre interesser ligger nordover mot Oslo, ikke sørover. Derfor ville det vært naturlig at Moss kommune innlemmes i Akershus fylkeskommune om Viken fylkeskommune oppløses, sier Jørn Roald Wille (H) til Moss Avis.

17. desember la fylkesrådet fram en anbefaling om å oppløse Viken fylkeskommune. Det nye stortingsflertallet etter valget i høst gjør det mulig å løse opp tvangssammenslåtte fylker. Den rødgrønne regjeringen har i Hurdalsplattformen oppfordret fylker til å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022.

Alta vil til Troms

Moss’ mulige fylkesbytte kan sies å være inspirert av Alta. I vår startet Finnmarks største by en prosess for å bli en del av Troms ved en eventuell oppsplitting av Troms og Finnmark. Det førte til at Trygve Slagsvold Vedum kastet seg inn i striden og sa at det ville være uklokt å bytte fylke.

I etterkant har også Kautokeino og Loppa sagt at de vil følge etter Alta, som i realiteten kan gi mer makt til Akershus på bekostning av de nordligste fylkene.

Høyre: Lite innflytelse i Østfold

Høyre frykter at pågående samferdselsprosjekter vil bli satt på vent om Moss innlemmes i Østfold igjen, som tradisjonelt har hatt dårligere økonomi enn Akershus. Ny kanalbro, utbygging av kollektivfelt i Helgerødgata og rundkjøring på fylkesvei 311 ved Tigerplassen er blant prosjektene som nevnes.

Sissel Rundblad (H) mener Nedre Glomma-regionen dominerte i det tidligere Østfold og vil nå se nordover mot hovedstaden i stedet for mot naboene Fredrikstad og Sarpsborg i sør.

– Det er en kjensgjerning at Moss er en pendlerby, hvorpå den store majoriteten pendler til Oslo og Follo-området. Fredrikstad og Sarpsborg er derimot fremdeles industribyer.

Har tro på videre samarbeid

Tollerud har ingen tro på at det blir en enstemmig høringsuttalelse som kommunen sender over til fylkestinget.

– Jeg så at de hadde en rekke argumenter for hvorfor det var riktig, men jeg er litt usikker på om de står seg. Jeg er av den formening at dersom vi skal tilbake, så går vi tilbake til Østfold. Uansett om det blir en oppsplitting eller Viken består, så vil jeg tro det blir økonomiske utfordringer uansett.

– De løfter jo fram at den økonomiske situasjonen i Østfold gjør at flere prosjekter står i fare. Er du ikke redd for at samarbeidet blir dårligere ved en oppsplitting?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Det er ikke slik at fylkesgrensen er til hinder for samarbeid. Vi hadde et godt samarbeid med Vestby før sammenslåingen, og det skal vi klare å fortsette med.

– Hvordan tolker du utspillet fra Høyre?

– Jeg tolker det dit hen at det har vært en prosess internt i Moss Høyre om hva de vil gjøre. Det tror jeg flere andre partier har hatt eller vil ha også.