139 studenter i Oslo er plassert i grupper på fem, som skal feire julaften sammen.

«Oslo-faste» studenter settes i julegrupper

Covid-regler gjør det vanskelig for mange studenter å dra hjem til jul. Nå blir «Oslo-faste» studenter satt i grupper, slik at de kan feire julaften sammen.

Studentsamskipnaden i Oslo har satt i gang et eget tiltak for at studenter skal slippe å sitte alene på julaften – om de ikke ønsker det selv.

Tiltaket har vært populært, totalt 139 studenter har meldt seg.

– Det er selvfølgelig trist at de ikke kan reise hjem til sine familier, men når det likevel er blitt sånn, er jeg glad og stolt over at SiO kan bidra med litt julestemning til studentene. Det er veldig gledelig å se at så mange studenter ønsker å komme sammen på julaften, og benytter seg av tilbudet vi har, sier administrerende direktør i SiO, Andreas Eskelund.

En student fra hver gruppe møtte opp for å få en julekurv fra Studentsamskipnaden. Hver gruppe som skal feire julaften sammen er på fem studenter.

– Jeg ble veldig glad

Marta Voda (27) er en av dem som takket ja til invitasjonen fra SiO. Hun er satt på gruppe med fire andre, og sammen skal de feire julaften på Bjølsen Studentby.

– Vennene mine er dratt til Sverige på ferie, men jeg ønsker å være i Oslo på grunn av jobb og skriving av masteroppgave. Det ble litt trist å skulle feire alene, så jeg ble veldig glad da tilbudet fra SiO kom, sier Voda.

Hun kjenner ikke de fire andre på gruppen fra før, men forsikrer om at det skal gå bra.

Hun studerer fornybare energisystemer ved Universitetet i Oslo.

– Familien min bor i Kroatia, så det ville uansett blitt langt å dra hjem. Nå i pandemien ville det blitt nesten umulig, sier Voda.

Hun opplyser at det ennå ikke er helt bestemt hva de skal ha som julemiddag.

– Selv er jeg vant til å spise kylling på julaften. Vi fem skal møtes og handle sammen og legge en middagsplan. Det blir spennende, sier Voda.

Hver gruppe som skal feire jul sammen er på fem studenter. SiO har satt sammen gruppene ut fra språk og interesser.

SiO opplyser at gruppene er satt sammen ut fra språk og interesser, og at hver gruppe er tildelt en julekurv med qr-kode til spilleliste, julepynt og matgavekort som er gratis for studentene.

Studenter i hele landet må feire jul i isolasjon

For student Josefine Engmann (23) er situasjonen litt annerledes. Hun skulle reise hjem til Oslo for å feire jul med familien, men så ble hun smittet av coronaviruset.

Nå blir det jul i isolasjon sammen med samboer Martin Ellingsen (23) i Lillehammer.

– Det var et sjokk da vi fikk positivt svar. Men vi så lyst på det fordi vi var ikke helt alene om det, sier hun.

«CORONA-FAST»: Josefine Engmann (23) og Martin Ellingsen (23) fikk påvist covid-19 før jul og må feire høytiden i isolasjon.

– Det har vært en veldig tøff natt fordi viruset har slått ut ordentlig, men vi har tatt paracet, sier Engmann når VG ringer.

Hun og samboeren fikk positivt testsvar på mandag.

– Vi skal feire jul sammen alene her. Heldigvis bor familien hans rett ved så de kommer med julemat, sier Engmann.