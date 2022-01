En eksamen ved Universitetet i Bergen (UiB) ble uvanlig tøff for mange studenter.

Nesten halvparten av studentene strøk på eksamen

Studentene som hadde informatikk-eksamen ved UiB i desember reagerte på tøffe oppgaver. Nå er resultatet klart: Nesten halvparten strøk.

Av Ivar Brandvol

Skage Lysgaard (21) fra Haugesund studerer datasikkerhet ved Universitetet i Bergen (UiB). Han sier mange reagerte sterkt på eksamen i 10. desember, i emnet «Innføring i operativsystem».

– Da jeg åpnet eksamen, tenkte jeg at dette kom til å bli tre forferdelige timer. Det var 17 langsvarsoppgaver og 28 flervalg. Ved en femtimers eksamen kunne det kanskje gått, men på de tre tilmålte timene var dette for lite. Vi var mange studenter som reagerte sterkt, sier Lysgaard.

Skage Lysgård (21) er student ved UiB. Han bestod den krevende eksamenen, men har stor sympati med dem som strøk.

Han opplyser at mange av dem sendte klage til UIB umiddelbart etter at eksamen var levert.

– Vi har ikke hørt noe etter at klagene ble sendt. Da sensuren falt 31. desember så vi hvor ille det var. Nesten halvparten av studentene strøk. Slik skal det ikke være. Mange studenter er svært frustrerte over denne eksamen, sier Lysgaard.

Han understreker at han selv besto, og fikk karakteren D.

Ifølge statistikk fra UiB var det 79 som strøk, 33 som fikk E, 23 som fikk D, 12 som fikk C, 10 som fikk B og 9 som fikk A.

Lysgaard legger til at faget i seg selv var kjempebra og at det var et bra opplegg og gode lærere:

– Eksamen hadde også relevante oppgaver. Det var bare altfor mange spørsmål på altfor liten tid, sier Lysgaard.

Han mener sensorene burde tatt hensyn til dette og justert karaktergrensene deretter.

UiB lover raskt svar

Studiesjef Ingrid Christensen bekrefter at de fikk inn noen klager på formelle feil i dagene etter at de hadde avholdt eksamen i INF113 høsten 2021.

– Disse er under behandling, og studentene kan vente seg et svar innen kort tid. Dette emnet er nytt, og hadde første eksamen høsten 2021. Det er vanlig at det tar litt tid å kalibrere et emnes vanskelighetsgrad, og vanligvis ligger strykprosenten mellom 5 og 8 prosent på de fleste bachelorprogram på instituttet, sier Christensen.

Hun påpeker at måten eksamen ble arrangert på, kan ha skapt ekstra utfordringer:

– I det aktuelle emnet ser vi at det er en relativt høy strykprosent, så det er naturlig at vi, i tråd med våre rutiner, ser på læringsmål, vurderingsform og vanskelighetsgrad i INF113. Det at emnet har gått digitalt og at det var hjemmeeksamen i emnet kan ha gitt noen ekstra utfordringer, sier Christensen.