OVERTENT: Politiet meldte i en periode om fare for spredning av brannen i boligfeltet.

Én død etter brann i Tromsø

Brannvesenet har nå kontroll på brannen. En annen person er sendt til sykehus.

Publisert: Nå nettopp

Én person er funnet død i en bolig som brenner på Kvaløysletta i Tromsø. Det melder Troms politidistrikt klokken 00.25 natt til onsdag.

En annen person er sendt til Universitetet Nord-Norge i Tromsø med ukjent skadeomfang.

Politiet etterforsker saken.

Politiet ble varslet om brannen av brannvesenet klokken 21.54 og alle nødetater er på stedet. Klokken 23.55 opplyste politiet at det fremdeles brenner, og at brannvesenet vil jobbe i noen timer til.

Huset ligger i et boligområde. Det var en stund meldt om spredningsfare på stedet, men det er nå altså kontroll på brannen.

– Det er et tettbebygd område, men foreløpig har jeg bare fått beskjed om at et nabohus er evakuert, opplyste operasjonsleder Beate Helberg til VG klokken 22.20.