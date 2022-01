DRAP: Politiet har sperret av et stort område sør for Haugesund sentrum etter at en mann ble knivstukket i natt. Vedkommende døde kort tid etter av skadene.

Mann i 20-årene drept i Haugesund - to menn siktet

HAUGESUND (VG) En mann i 20-årene døde etter han ble knivstukket utendørs natt til første nyttårsdag.

To menn i 20-årene er siktet for drap og medvirkning til drap. Mannen som er siktet for drap er britisk statsborger, mens mannen som er siktet for medvirkning til drap er norsk statsborger.

Mennene har ikke tatt stilling til siktelsen enda, og har heller ikke fått oppnevnt forsvarere på nåværende tidspunkt. De har avgitt et kort avhør til politiet.







Politiet fikk melding om at en mann i 20-årene var knivstukket utendørs i Haugesund klokken 01.28. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død etter rundt en halv time.

– To personer ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter at politiet ankom. Disse er siktet for henholdsvis drap og medvirkning til drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding lørdag formiddag.

De pårørende er varslet om dødsfallet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen.

– Vi holder på med kriminaltekniske undersøkelser og det vil bli gjennomført avhør av vitner til hendelsen. I tillegg vil det bli gjennomført avhør med de siktede, sier innsatsleder Fritz Arne Lilleskog.

Innsatsleder Fritz Arne Lilleskog

Politiet undersøker nå om det er en relasjon mellom den avdøde og de siktede.

Tidligere har politiet meldt at det skjedde en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i løpet av nyttårsnatten.

