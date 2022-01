Klikk for å aktivere kartet

Mann døde etter knivstikking - to menn drapssiktet

En mann døde etter han ble knivstukket natt til første nyttårsdag. To menn er siktet for drap.

Publisert: Nå nettopp

Politiet fikk melding om at en mann var knivstukket utendørs i Haugesund klokken 01.28. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død etter rundt en halv time.

– To personer ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter at politiet ankom. Disse er siktet for henholdsvis drap og medvirkning til drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma

De pårørende er varslet om dødsfallet.