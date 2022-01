ÅSTEDET: En kriminaltekniker jobbet på stedet hvor knivdrapet skal ha skjedd. Åstedet er en parkeringsplass ved Presthaugblokkene i Haugesund.

Knivdrap i Haugesund – to menn siktet

HAUGESUND (VG) En 28 år gammel mann ble knivdrept utendørs natt til første nyttårsdag.

Lørdag kveld avhøres de to mennene som er siktet etter drapet. Begge er i starten av 20-årene, den ene av dem er en britisk statsborger.

– Begge to ga en kort forklaring til politiet i forbindelse med pågripelsen i natt. Nå sitter den britiske mannen i avhør. Jeg kan foreløpig ikke si noe om forklaringen hans, uttaler politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.







Den britiske statsborgeren er siktet for drap, mens den andre pågrepne er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Førstehjelp

I løpet av helgen blir det tatt stilling til om de to siktede skal fremstilles for varetektsfengsling. Begge de siktede er kjent for politiet fra tidligere.

Det var natt til første nyttårsdag at en 28 år gammel mann ble knivstukket utendørs ved Presthaugblokkene i Haugesund. De pårørende er varslet om dødsfallet.

SPERRET AV: Nesten hele parkeringsplassen ved blokkene ble undersøkt lørdag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.28.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død etter rundt en halvtime. De to siktede ble pågrepet i området.

Det var forklaringer fra vitner på stedet som ledet politiet til de siktede.

– De to siktede kjenner hverandre, men vi kan ikke gå ut med flere opplysninger om relasjonen mellom disse nå. Det er ukjent for politiet at de siktede og fornærmede skal ha kjent hverandre. Vi kan ikke si noe mer om foranledningen til drapet nå, sier Soma.

JAKTER SPOR: Kriminalteknikere satt opp flere markører ved parkeringsplassen.

Politiet undersøker nå om det er en relasjon mellom den avdøde og de siktede. Det er for tidlig å si om det har vært rus i bildet, ifølge politiet. Det er gjort beslag i saken, men politiet vil ikke si noe mer om dette.

Ber om tips

Det skal ha vært flere vitner til hendelsen og politiet har avhørt flere av disse.

– Hvis noen har informasjon i saken kan de melde dette til politiet på 02800. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med personer som har reagert på noe i Presthaugvegen i går kveld eller natt til i dag fram til politiet kom til stedet cirka klokken 01.30, sier Soma.

Tidligere har politiet meldt at det skjedde en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i løpet av nyttårsnatten.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokat Benedicte Storhaug. Hun opplyser at hun foreløpig ikke har rukket å etablere kontakt med avdødes familie.

VG har vært i kontakt med den drapssiktede mannens forsvarer, Helene Haugland. Hun har ikke fått snakket med sin klient.

