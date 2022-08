DØD PERSON: Politiet i Innlandet fikk mandag melding om en død person i en bil på en parkeringsplass på Roa.

Funn av død mann på Roa – ingen sikker dødsårsak

En mann er funnet død i en bil på en parkeringsplass på Roa i Lunner kommune. Bilen var etterlyst.

Politiet i Innlandet bekrefter til VG at de har gjort funn av en død mann i en bil på en parkeringsplass på Roa som ligger i Lunner kommune 55 kilometer nord for Oslo.

– Det er en mann som ble funnet i en bil, som ble meldt fra om til politiet. Bilen hadde vært på parkeringsplassen til en bedrift over tid, sier politiadvokat Anders Møllersen til VG klokken 15.45.

Mandag kveld har kriminalteknikerne gjort sine innledende undersøkelser.

– Det er ingen sikker dødsårsak per nå, sier Møllersen til VG rundt klokken 22.

Han legger til at de holder alle muligheter åpne og at undersøkelsene så langt ikke har klart å identifisere avdøde.

Politiet har avhørt flere vitner.

Bilen var etterlyst

Bilen som mannen ble funnet i var etterlyst, opplyser Møllersen.

– Bilen har vært etterlyst fordi den har vært meldt inn som stjålet.

Nøyaktig når bilen ble meldt inn som stjålet, vet han ikke.

Funnet ble gjort utenfor en Europris-butikk på Roa.

Det var en kunde ved butikken som oppdaget at det lå en død person i bilen.

– Vi har lagt merke til at bilen har stått her siden før helgen. En av våre besøkende gikk fram til bilen og ser at det lå en person i førerhuset, forteller Kjell Ove Fagerland, butikksjef ved Europris.

De varslet politiet, som rykket ut med en patrulje.

Etterforsker bredt

Politiet ble varslet om funnet klokken 12.30 mandag, og sendte en patrulje til stedet.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Det er gjort funn av en død person i en bil på en parkeringsplass på Roa. Politiet vil foreta ytterligere undersøkelser, sa operasjonsleder Per Solberg til VG 13.55.

Politiet vil ikke kommentere om det er noe på stedet som gjør dødsfallet mistenkelig, eller om de har noen hypoteser.

– Vi skal ha krimteknikere på stedet for å foreta grundigere undersøkelser, sier Solberg.

Politiadvokaten forteller at de etterforsker saken bredt.