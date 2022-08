DEN GANG DA: Alt fremsto som fryd og gammen da Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte fødeavdelingen i Kristiansund i sommer. Nå er kakene kanskje spist forgjeves.

Sp-ordfører om føde-nederlag: − På tide å se realiteten i øynene

Samtidig som striden om fødetilbud i Kristiansund herjer, mener Sp-ordføreren i nabokommunen at det er på tide å se realitetene i øynene – og at det kan bli vanskelig å opprettholde tilbudet i Kristiansund, slik regjeringen har lovet.

Kampen for egen fødeavdeling i Kristiansund – vel en times kjøretur unna Molde – har vært lang og opprivende.

Nå mener Sp-ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes, en av Kristiansunds nabokommuner, at Senterpartiet må se realiteten i øynene.

– Realiteten er som den er. Selv med øremerkede penger, så er det ikke lett å rekruttere nok folk, sier Sjømæling til VG:

– For å sikre et godt tilbud i fremtiden må vi samle kreftene og gå for en felles fødeavdeling, sier ordføreren for kommunene som ligger omtrent midt mellom Molde og Kristiansund.

REALISTISK: Ordfører Knut Sjømæling (Sp) i Gjemnes kommune mener man må forholde seg til verdens mange vanskelige realiteter.

10. august ble det kjent at tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trakk seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.

Både klinikksjefen for Sykehuset Nordmøre og Romsdal og konstituert assisterende klinikksjef gikk på dagen. I tillegg søkte avdelingssjefen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer permisjon. Årsaken var fødesaken, ble det da opplyst i en pressemelding. Fra helseforetakets side har det vært hevdet at det er vanskelig å rekruttere ansatte.

– Langt frem i Kristiansund

Sjømæling vil ikke si om en felles avdeling bør ligge i Molde eller Kristiansund de neste to årene, men sier det kan bli vanskelig å velge Kristiansund.

– Det må helseforetaket avklare. Jeg tror det er på tide å se realiteten i øynene, samle kreftene om ei robust avdeling og sikre et godt tilbud for fremtiden. Nå har vi hatt et femdagerstilbud, som ikke er bærekraftig, sier han.

Det betyr at avdelingen er åpen fra åtte om morgenen til åtte om kvelden og stengt i helgene. Dette blir for uforutsigbart for de fødende kvinnene, mener ordføreren.

Regjeringen har øremerket 25 millioner kroner til et eget fødetilbud i Kristiansund.

– Vi må ha et syvdagerstilbud. Det har vist seg å være langt frem for å tilfredsstille det kravet i Kristiansund.

– Bare en sykemelding som skulle til

Sykehusstriden i Møre og Romsdal har vart i over tyve år og skapt dype splittelser i fylket. Etter lang tids strid ble det bestemt at det skulle være et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, istedenfor ett i Kristiansund og ett i Molde.

Fellessykehuset åpner etter planen i 2025. Sp-ordføreren mener at partiet hans nå må se fremover.

– Jeg tror det er urealistisk for å si det rett ut, å kunne tilfredsstille dette punktet i Hurdalsplattformen om å ha to likeverdige fødetilbud i Nordmøre og Romsdal. Det er ikke nok ressurser i systemet, sier han og legger til:

– Det viser det som nå skjedde. Det var bare en liten sykemelding som skulle til, sier han.

Kristiansunds-ordfører Kjell Nergaard (Ap) sier at han er overrasket over ikke å ha større støtte blant nabokommunene.

– Det overrasker meg at Sp-ordførere kaster kortene og sier at vi ikke får det til. Jeg vil ikke gi meg før alle steiner er snudd. Det står i plattformen at vi skal ha fødeavdeling. Det forplikter regjeringen, sier han til VG.

GRAVID: Tingvoll-ordfører Ingrid Waagen (Sp) er selv gravid. Og selv om hun bor nærmere Kristiansund, tror hun at hun vil føde i Molde.

Gravid ordfører

Spørsmålet om fødetilbudet er blitt høyaktuelt for ordføreren i Tingvoll, Ingrid Waagen (Sp). Hun er gravid selv, og deltok denne uken på møte med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og flere andre ordførere fra regionen.

– Jeg har ikke noe tro noen snarlig løsning på rekrutteringsproblemet. Jeg har termin i desember og tror jeg kommer til å føde i Molde, sier hun til Tidens Krav.

– Vi i Senterpartiet har et politisk mål om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, og det står jeg inne for. Men så har kanskje tida kommet nå, for at vi skal se videre fremover og heller fokusere på å samle fagmiljøene og gi opp den rekruttering som har vist seg å ikke lykkes. Det går ikke an å vedta flere gynekologer, sier hun videre til lokalavisen.