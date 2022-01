FORRIGE RUNDE: Aktor Geir Evanger ledet utspørring av kvinnen, som møtte i Tingretten med håret fritt og kledd i vestlige klær.

Ankesak mot kvinne dømt for IS-deltagelse: − Ikke «hard core» IS

Aktor Geir Evanger sier ankesaken mot den norske kvinnen dømt for deltagelse i IS vil bygge på den strenge dommen fra tingretten. – Hun var ikke «hard core» IS, sier Evanger.

Av Nilas Johnsen

8. februar er berammet som start på ankesaken, som vil vare i tolv rettsdager og strekke seg over tre uker. Kvinnen, Sumaira Ghafoor, har vært løslatt i perioden mellom første og andre rettsinstans.

Den forrige saken mot kvinnen gikk i mars i fjor, og straffeutmålingen var i mai.

– Retten har kommet til at tiltalte har deltatt i en terrororganisasjon, og at hun gjorde det med viten og vilje, sa tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen da han leste opp dommen.

Dommen ble tre år og seks måneder, men kvinnen fikk fradrag for 402 dager i varetekt. Hun besluttet umiddelbart å anken saken.

– Det var en streng dom, men vår påstand var enda et hakk strengere. Underveis i ankesaken vil vi vurdere om det er grunnlag for å be strengere straff, men det er ofte slik at vi innretter oss etter det som ble dommen i tingretten, sier aktor Geir Evanger til VG.

I SYRIA: Slik var den norske kvinnen kledd rett etter at hun unnslapp IS-området i 2019.

– Holdt mot sin vilje

Kvinnens hovedargument under den første rettsrunden var at hun flere ganger forsøkte å forlate Syria, men ble holdt der mot sin vilje av IS-krigeren Bastian Vasquez, som begikk grov vold mot henne.

Aktors prosedyre i den forrige runden fokuserte på at kvinnen før avreise til Syria, tok et aktivt valg.

– Hun var godt kjent med hva gikk til, hun visste at Vasquez var tilknyttet en terrororganisasjon. Hun var der lenge og sluttet seg dermed også til terrororganisasjonen, sier Evanger.

IS-KRIGER: Bastian Vasquez i en propagandavideo for IS.

Forsvarets sakkyndige forklarte hvordan kvinner levde totalt ufritt under IS, og ikke hadde mulighet til å forlate terrorstaten. Kvinnen kunne også dokumentere at hun hadde forsøkt å forlate IS-området i Syria, blant annet ved å ha søkt hjelp fra UD allerede i 2015.

– Vi har lagt til grunn at hun prøvde å komme seg hjem, og det bidro i formildende retning, sier Evanger.

– Men dere mener det ikke fritar fra straff at hun ville ut av IS?

– Nei, det er ikke grunnlag for frifinnelse. Men hun er ikke «hard core» IS, i form av at hun deltok aktivt i kamp eller marsjerte i gatene for IS. Da hadde påstanden vært mye strengere. Så hennes forklaring har bidratt til lavere straff.

– På slutten av forrige rettssak, ble kvinnen sammenlignet med et offer for menneskehandel. Hvordan vil dere forholde dere til det?

– Vi kjøper ikke den forklaringen. Vi vil muligens bruke noe mer tid å forklare hvorfor, nå som vi vet det kommer.

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sier til VG at han tolker det som et positivt tegn for sin klient at det blir en ankebehandling av saken.

– Lagmannsretten besluttet enstemmig å henvise vår klients anke til full ny behandling, skriver Nordhus på e-post.

– Hun erkjenner ikke straffskyld. Hun er forberedt på at saken skal opp igjen. Vi fastholder at hun ikke kan straffes for deltagelse i ISIS. Dette vil bli grundig utdypet i lagmannsretten.

Forsvareren har bedt om at andre norske IS-kvinner som kjente hans klient i Syria, og bodde sammen med henne deler av tiden, skal vitne. Men aktoratet har svart at det ikke er av interesse for dem, og ikke gjennomførbart så lenge disse kvinnene sitter internert i Syria.

– Tiden får vise hvordan staten forholder seg til vår klients ønske om å føre vitner, sier Nordhus.

Kvinnen ble hentet hjem fra Syria sammen med sine to barn i januar 2020. Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

