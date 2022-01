FRIVILLIGE: Rune Toven (t.h.) og Svein Olav Vassli fra Norsk Folkehjelp i Nesset på plass for å bistå de evakuerte i Eresfjorden.

Stengte veier og mange evakuerte: Ekstremværet har fremdeles ikke nådd toppen

Gyda har ført til evakueringer av boliger tre steder i Møre og Romsdal. En lang rekke veistrekninger har blitt stengt i etter oversvømmelser og ras.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Særlig Midt-Norge har blitt hardt rammet av uværet. Torsdag blir ifølge NVE den dagen hvor Gyda vil være på sitt mest intense:

– Gyda er fortsatt aktiv, og vi forventer at torsdagen er den dagen som har størst sannsynlighet for hendelser, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen, i en pressemelding.

Trafikken i store deler av landet rammes torsdag morgen av ekstremværet Gyda. Blant annet er E6 stengt over Saltfjellet i Nordland. Se hvilke veistrekninger som er stengt nederst i saken!

- Vannføringen vil fortsette å stige og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen, sier Samdal i NVE. Dette vil avhenge både av nedbør og temperaturutvikling, forklarer han.

Det har gått et jordras ved eller i et byggefelt ved Sjøholt i Ålesund kommune. Ingen personer er skadet. 16 hus er her evakuert i påvente av geologiske undersøkelser.

– Det er 16 boliger som er evakuert. Vi har ikke helt oversikt over hvor mange som er evakuert, men alle er ute av husene, sier operasjonleder Sindre Molnes til VG.

Boligene forblir evakuert til dagslyset kommer frem igjen, da blir det tatt en ny vurdering, sier Molnes. Det er foreløpig ikke rapportert om skader på hus.

Ifølge brannvesenet er det overhengende fare for at mer masse kan rase ut. Kommunen har organisert midlertidig bosted for de evakuerte. Geolog skal undersøke området på dagtid torsdag.

I Sunndal har en ispropp i elven Driva ført til evakuering av to bolighus. Isproppen oppsto før jul.

FLERE BOLIGER EVAKUERT: Politiet har sperret av et område ved Sjøholt ved Ørskog i Ålesund kommune.

Onsdag kveld ble det gitt varsel til beboere i boligfelt langs Kanndalsvegen og et boligområde ved Kjempehaugan i Eresfjord om evakuering. Dokkelva i Eresfjord gikk over sine bredder, og situasjonen følges nøye.

– Elven utløser en stor fare. Den finner nye løp nedover mot boligområdene. Derfor har vi iverksatt evakuering for 90 personer, sa ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, til VG sent onsdag.

Antallet er siden nedskalert til 44 personer, skriver politiet MøreRomsdal på Twitter. Det blir fortløpende vurdert om det er behov for ytterligere evakueringer og hvor lenge evakueringen skal vare.

Kommunen har opprettet et oppholdssted for de som må evakuere. De berørte beboerne har fått melding på SMS.

DOKKELVA: Går over sine bredder. 1 av 2 Foto: Bjørn M. Øverås, Driva

Beboerne måtte evakuere senest klokken 23.30. Kriseledelsen i kommunen hadde et møte klokken 23.30 for å få en oppdatering på situasjonen.

Politiet vil gå over de evakuerte eiendommene for å sjekke at alle er evakuert. De må registrere seg ved Kavli Moen Gård, melder Driva.

– Været vil trolig bedre seg torsdag. Foreløpig ser det ut som at det ikke blir en langvarig evakuering, sier ordføreren.

Sivilforsvaret, politiet, Norsk Folkehjelp og brannvesenet er koblet på saken. Dahl er leder for kriseledelsen i Molde kommune. Beslutningen om evakuering er tatt etter anbefaling fra operasjonssentralen.

Onsdag morgen meldte «Gyda» sin ankomst. Ekstremværet bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn.

– At vi har så mange naturfarevarsler ute på samme tid er svært uvanlig, sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Jostein Aasen, til VG.

FARE FOR FLOM: Denne meldingen gikk ut til innbyggerne i Eresfjorden i Molde kommune.

Ekstremværet har fått NVE til å sende ut varsler om flom, skred, sørpe- og jordskred på høyeste nivå. Det betyr at slike forhold ikke skjer oftere enn hvert 50. år.

– Det er foreløpig meldt inn et par mindre flomskred og ett sørpeskred i Vestland fylke. Flere sørpe- og jordskred forventes med fortsatt kraftig nedbør utover kvelden og natten, sier Johan Kristofers, vakthavende på jordskredvarslingen i NVE.

Kjøreforholdene er utfordrende flere steder. Operasjonsleder Sindre Molnes ved politiet i Møre og Romsdal har denne oppfordringen til dem som må ut på veien torsdag morgen.

– Lytt på råd som er sendt ut, få med deg siste nytt. Og trenger du ikke kjøre, så la vær sier han.

