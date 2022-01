FRIVILLIGE: Norsk folkehjelp på plass for å bistå de evakuerte i Eresfjorden.

Ekstremværet treffer Norge - evakuerer i Eresfjord og Ørskog i Møre og Romsdal

I Eresfjord i Molde kommune blir 90 personer evakuert på grunn av ekstremværet «Gyda». Ved Ørskog blir også flere hus evakuert.

Det er gitt varsel til beboere i boligfelt langs Kanndalsvegen og et boligområde ved Kjempehaugan i Eresfjord om evakuering. Dokkelva i Eresfjord går over sine bredder, og situasjonen følges nøye.

– Elven utløser en stor fare. Den finner nye løp nedover mot boligområdene. Derfor har vi iverksatt evakuering for 90 personer, sier ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, til VG.

Kommunen har opprettet et oppholdssted for de som må evakuere. De berørte beboerne har fått melding på sms.

FARE FOR FLOM: Denne meldingen gikk ut til innbyggerne i Eresfjorden i Molde kommune.

Beboerne må evakuere før klokken 23. Kriseledelsen i kommunen skal ha et møte klokken 23.30 for å få en oppdatering på situasjonen. Politiet vil gå over de evakuerte eiendommene for å sjekke at alle er evakuert.

– Været vil trolig bedre seg torsdag. Foreløpig ser det ut som at det ikke blir en langvarig evakuering, sier ordføreren.

Sivilforsvaret, politiet, Norsk folkehjelp og brannvesenet er koblet på saken. Dahl er leder for kriseledelsen i Molde kommune. Beslutningen om evakuering er tatt etter anbefaling fra operasjonssentralen.

Onsdag morgen meldte «Gyda» sin ankomst. Ekstremværet bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn.

– At vi har så mange naturfarevarsler ute på samme tid er svært uvanlig, sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Jostein Aasen, til VG.

Jordras ved Ørskog

Ved Ørskog i Ålesund kommune blir flere boliger evakuert etter et jordras i Bjørndalen:

110-sentralen varslet på Twitter ved 22-tiden at de rykket ut til Bjørndalen etter melding om jordras ved Ørskog stasjon.

Ifølge brannvesenet er det overhengende fare for at mer masse kan rase ut.

– Det vil bli iverksatt evakuering av boliger som ligger på nedsiden av raset, skriver 110-sentralen.

I Sunndal har en ispropp i elva Driva ført til evakuering av to bolighus. Isproppen oppsto før jul.

Ekstremværet har fått NVE til å sende ut varsler om flom, skred, sørpe- og jordskred på høyeste nivå. Det betyr at slike forhold ikke skjer oftere enn hvert 50 år.

– Det er foreløpig meldt inn et par mindre flomskred og ett sørpeskred i Vestland fylke. Flere sørpe- og jordskred forventes med fortsatt kraftig nedbør utover kvelden og natta, sier Johan Kristofers, vakthavende på jordskredvarslingen i NVE.