MINDRE SKRED: Slik så det ut i Bergslia i Meldal torsdag morgen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

«Gyda» fører til stengte veier: − Sjelden vi er borte i slikt

Flere titalls veier er torsdag stengt som følge av ekstremværet «Gyda», og flere vil stenges for natten senere torsdag. Vegtrafikksentralene ber bilister være varsomme.

Torsdag ettermiddag og kveld er flere veier stengt som følge av ekstremværet som har rullet inn over norskekysten.

Entreprenører jobber nå på spreng for å holde så mange veier som mulig åpne, men Vegtrafikksentralene melder at kapasiteten er sprengt.

Men ekstremværet har også ført til ras og værhendelser i nærheten av bebyggelse.

Tidligere torsdag snakket VG med Bård Kalstad som bor i Bergslia i Melda i Orkland kommune. Her gikk det flere mindre ras natt til torsdag.

–Jeg våknet av at skredet traff veggen. Det kom mye på en gang, sier Kålstad til VG.

Skredet startet rundt 50 meter fra huset hans, og gikk over to veier før det stanset i husveggen hans. Først trodde han det var noe som hadde skjedd ute på altanen, før han så at det kom en traktor kjørende.

Da han gikk ut, så han at raset hadde gått. Han anslår at det ikke var veldig stort, men rundt 50 meter bredt.

– Jeg får vente til det kommer dagslys for å sjekke nærmere om det har kommet skader på huset. Men jeg har ikke fått vann inn, sier han.

Kalstad forteller at naboer i samme byggefelt har fått skred inn til veggen – og noen har også fått vann i sokkelen, sier han. Torsdag morgen sier han det så langt er oppholdsvær ved Meldal.

– I løpet av natten er det meldt om flom i flere elver og det er observert flere jordskred, sørpeskred og snøskred. Vi venter at vannføringen fortsatt vil stige utover dagen og vi venter flere skredhendelser, skriver varlsingstjenesten Varsom.no på Twitter.

OVERSIKT: Her var vannføringen størst i landet klokken 08.00 i dag. Ved de oransje flekkene tilsvarer vannføringen mellom 5-års- og 50-årsflom.

Måtte svømme ut av bilen

På Klett i Trøndelag måtte to personer torsdag svømme ut av en bil som kjørte ut på en oversvømt fylkesvei ved Ekra.

Det skriver Trønderbladet og Adresseavisen. Ifølge en postmann som Trønderbladet har snakket med var det snakk om en dramatisk hendelse.

– De hadde kjørt rett ut i vannet, og måtte svømme tilbake, sier postmannen til avisen.

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistirkt bekrefter at politiet har kjennskap til hendelsen.

UNDER VANN: Bilen har kjørt utfor og dukket under ved Klett. Kun en liten del av kjøretøyet stikker opp fra vannet. Foto: Truls Lereggen, Trønderbladet

– De har fått skyss til en bensinstasjon rett ved. Vi sendte en patrulje dit for å få informasjon, men de hadde fått skyss videre, sier han om de uheldige personene.

Politiet vet ikke hvem de to personene er. Bilens registreringsnummer er under vann.

– De får hente bilen når det blir lavere vannstand eller rekvirere dykker, sier operasjonslederen til VG.

– Fremdeles absolutt aktiv

– Vi har en situasjon nå, hvor Gyda fremdeles absolutt er aktiv, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, til VG.

Særlig Midt-Norge har blitt hardt rammet av uværet. Torsdag blir ifølge NVE den dagen hvor Gyda vil være på sitt mest intense, og det er i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er så langt sendt ut 21 røde naturfarevarsler i forbindelse med ekstremværet.

I Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge er det sendt ut røde og oransje farevarsler for jordskred, snøskred og flom.

Samdal forklarer at høyere temperaturer og en såkalt føneffekt fra vinden har gitt stor snøsmelting – og dermed også store mengder vann i vassdrag rundt om i landet.

MYE VANN: Kvamsbekken på Fannrem i Orkland kommune har flommet over sine bredder. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Rundt om kring er det disse vannmassene som er den store utfordringen. Jo brattere det er, jo større krefter er i sving, sier han, og oppfordrer folk til å ta en ny sjekk av renner og lignende torsdag, for å sikre at vannmassene får renne fritt.

– Vannføringen vil fortsette å stige og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen, sier Samdal i NVE. Dette vil avhenge både av nedbør og temperaturutvikling, forklarer han.

Oversvømmelser og stengte veier

Også i Ålesund har det gått et jordskred i et byggefelt ved Sjøholt natt til torsdag. Der ble flere personer evakuert, men heller ikke der ble noen skadet.

Trafikken i store deler av landet rammes torsdag morgen av ekstremværet Gyda. Blant annet er E6 stengt over Saltfjellet i Nordland – i tillegg til en lang rekke veier andre steder i landet.

Meråker camping i Nord-Trøndelag er også delvis oversvømt torsdag morgen. Det skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter. Én campinggjest har blitt evakuert ut av lokalt brannvesen på stedet, opplyser politiet.

Lenger nord i Nord-Trøndelag gjør været at Vuku bilsenter i Verdal må evakuere 40 biler fra sitt område.

– Jeg tror det blir verre enn flommen i desember. Det ser dårlig ut, sier medeier Tommy Haugan ved bilsenteret til Trønder-Avisa.

– La bilen stå

Statens vegvesen oppfordrer folk i de mest berørte områdene til å ikke begi seg ut på en kjøretur i dag.

– Forholdene er så krevende og ting endrer seg raskt i de mest berørte områdene. Vi oppfordrer folk til å la bilen stå om det er mulig og ikke ta unødvendige risikoer, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er i hovedsak Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark det er rapportert flest hendelser som følge av Gyda.

– Følg med på værmeldingene, sjekk trafikkmeldinger på vegvesen.no, lytt til radio og følg med på hva mediene rapporterer, oppfordrer Karbø.

Status for veier ved 17.30-tiden torsdag

Møre og Romsdal:

Fylkesvei 6134 Sunndal stengt – lokal omkjøring

Fylkesvei 6422/6402 ferjestrekningen Garten–Storfosna–Leksa–Værnes – sambandet trolig innstilt resten av torsdagen

Fylkesvei 6150 Surnadal – stengt på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 660 Eresfjord – stengt på grunn av stein og jordmasser i veien

Fylkesvei 5890 i Volda – stengt på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 6114 i Gjemnes – stengt på grunn av mye overvann

Fylkesvei 63 Geiranger – stengt på grunn av rasfare

Fylkesvei 6012 Ekesdalsvatnet – stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 6138 i Sunndal – stengt på grunn av fare for snøskred

Fylkesvei 655 i Nordangsdalen – stengt på grunn av fare for snøskred

Fylkesvei 65 Surnadal stengt på grunn av flom

Fylkesvei 6186 Spjøtneset – stengt på grunn av flom

Fylkesvei 6940 Solnørdalen – stengt på grunn av flom

Fylkesvei 6128 Rødtingnes – stengt på grunn av flom

Trøndelag:

E14 Stjørdal–Riksgrensen – stengt på grunn av flere oversvømmelser

E39 stengt flere plasser: Vasslivatnet på grunn av ras, mellom Vinjeøra og Stormyra på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 6612 Klett – stengt på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 6330 Almås–Sela – stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold

Fylkesvei 720 Værrabotn–Follafoss – stengt på grunn av overvann

Fylkesvei 6674 Jonsvatnet – stengt på grunn av overvann

Fylkesvei 6900 Skjækerfossen – stengt på grunn av flom

Fylkesvei 714 Åstfjordbrua og Dolmesundbrua stengt

Fylkesvei 6172 Rinndal – stengt på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 6838 Indre Fosen – stengt på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 761 Gangstad – stengt på grunn av flom

Fylkesvei 6578 Valdøyan – stengt på grunn av ras

Fylkesvei 6358 Grova – stengt på grunn av oversvømmelse

Fylkesvei 6646 Onsøya – stengt på grunn av steinras

Fylkesvei 65 stengt ved Gardberg og ved Volmebrua – oversvømmelser

Fylkesvei 72 stengt ved flere plasser på grunn av flom og oversvømmelse

Fylkesvei 6712 stengt for oversvømmelse, flere steder

Fylkesvei 30 Støren–Røros – stengt ved Dragåsen på grunn av fare for ras

Fylkesvei 6502 Meldal – stengt på grunn av jordskred

Fylkesvei 773 Steinfjellet – stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 6506 Orkland stengt ved Stene på grunn av vann i veibanen

– Det er sjelden vi er borte i slikt vær. Dette er mye mer enn vanlig. Dette er slettes ikke noe vanlig, sier trafikkoperatør Per Morten Trymer i Vegtrafikksentralen Midt til VG ved 17.30-tiden.

Vestland:

Riksvei 13 Vikafjellet – stengt som følge av uvær

Riksvei 15 Strynefjellet – stengt på grunn av uvær og fare for snøskred

Fylkesvei 53 Tyinn–Årdal – stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 616 Skatestraumtunnelen–Berleporten i Bremanger – stengt etter ras

Fylkesvei 5625 Skjedalsvegen i Aurland – stengt ved Voldadalane på ubestemt tid etter ras

Fylkesvei 5744 Fossebakken–Navelsaker – stengt siden tirsdag på grunn av fare for ras

Fylkesvei 5723 Bødal–Sande i Stryn – stengt på grunn av fare for ras

Fylkesveien 5724 Oldedalen – stengt på grunn av fare for ras

Fylkesvei 611 i Sunnfjord ved Frammarsvik stengt etter større ras tirsdag

Fylkesvei 609 Førde–Kvammen – stenget siden tirsdag på grunn av fare for ras

Fylkesvei 5722 Lindvik–Flo i Stryn – stengt på grunn av fare for ras

Fylkesvei 5720 Årnes–Gjelle i Stryn – stengt på grunn av fare for ras

Fylkesvei 5602 Feios–Fresvik i Vik – stengt på grunn av uvær og rasfare

Fylkesvei 5606 Ulvastad–Menes i Sogndal – stenges for natten klokken 19.00

Fylkesvei 5600 Vik–Arnafjord – stenges for natten klokken 19.00

Det er også meldt en mye vind utover kvelden, så fjelloverganger kan bli endret på kort varsel.

– Vi ber bilister være obs på fjellovergangene på grunn av vinden som er meldt og nedbør. De kan kjapt gå over til kolonne eller stenging i løpet av kvelden, sier trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad i Vegtrafikksentralen Vest til VG klokken 17.

Nordland, Troms og Finnmark:

E69 Magerøya – flere stengte veistrekninger

Fylkesvei 888 Hopseide–Bekkarfjord – stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 98 Ifjordfjellet – stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 890 og 891 Kongsfjord og Båtsfjordfjellet – kolonnekjøring

E6 over Hatter i Finnmark – kolonnekjøring

E6 Sennalandet i Finnmark – kolonnekjøring

E6 Kvænangsfjellet i Troms – kolonnekjøring, muligheter for stenging på kort varsel

E10 Bjørnfjell – kolonnekjøring

Fylkesvei 813 Beiarfjellet – kolonnekjøring

Riksvei 77 Graddis – stengt på grunn av uvær

E6 over Saltfjellet – stengt på grunn av uvær

Vegtrafikksentralen ber også folk sjekke ferjesamband før de legger ut på reise

– Folk må kjøre forsiktig og ta hensyn. De må være forsiktige. Det er veldig mye varierende forhold, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten i Vegtrafikksentralen Nord til VG ved 18-tiden.

