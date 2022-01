Ekstremværet fortsetter: − Gyda er fremdeles absolutt aktiv

Skred, flom og stengte veier. Ekstremværet Gyda har allerede ført til flere mindre hendelser rundt om i landet – og torsdag kan bli langt mer intens, mener NVE.

–Jeg våknet av at skredet traff veggen. Det kom mye på en gang, forteller Bård Kalstad til VG. Han bor i Bergslia i Meldal i Orkland kommune, hvor det natt til torsdag gikk flere mindre skred.

Skredet startet rundt 50 meter fra huset hans, og gikk over to veier før det stanset i husveggen hans. Først trodde han det var noe som hadde skjedd ute på altanen, før han så at det kom en traktor kjørende.

Da han gikk ut, så han at raset hadde gått. Han anslår at det ikke var veldig stort, men rundt 50 meter bredt.

– Jeg får vente til det kommer dagslys for å sjekke nærmere om det har kommet skader på huset. Men jeg har ikke fått vann inn, sier han.

Kalstad forteller at naboer i samme byggefelt har fått skred inn til veggen – og noen har også fått vann i sokkelen, sier han. Torsdag morgen sier han det så langt er oppholdsvær ved Meldal.

– Fremdeles absolutt aktiv

– Vi har en situasjon nå, hvor Gyda fremdeles absolutt er aktiv, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, til VG.

Særlig Midt-Norge har blitt hardt rammet av uværet. Torsdag blir ifølge NVE den dagen hvor Gyda vil være på sitt mest intense, og det er i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er så langt sendt ut 21 røde naturfarevarsler i forbindelse med ekstremværet.

I Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge er det sendt ut røde og oransje farevarsler for jordskred, snøskred og flom.

Samdal forklarer at høyere temperaturer og en såkalt føneffekt fra vinden har gitt stor snøsmelting – og dermed også store mengder vann i vassdrag rundt om i landet.

MYE VANN: Kvamsbekken på Fannrem i Orkland kommune har flommet over sine bredder.

– Rundt om kring er det disse vannmassene som er den store utfordringen. Jo brattere det er, jo større krefter er i sving, sier han, og oppfordrer folk til å ta en ny sjekk av renner og lignende torsdag, for å sikre at vannmassene får renne fritt.

– Vannføringen vil fortsette å stige og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen, sier Samdal i NVE. Dette vil avhenge både av nedbør og temperaturutvikling, forklarer han.

Oversvømmelser og stengte veier

Meråker camping er delvis oversvømt torsdag morgen. Det skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter. Én campinggjest har blitt evakuert ut av lokalt brannvesen på stedet, opplyser politiet.

Trafikken i store deler av landet rammes torsdag morgen av ekstremværet Gyda. Blant annet er E6 stengt over Saltfjellet i Nordland – i tillegg til en lang rekke veier andre steder i landet.

Også i Ålesund har det gått et jordskred i et byggefelt natt til torsdag. Der ble flere personer evakuert, men heller ikke der ble noen skadet.