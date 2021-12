Advarer Erna: − Vær vaktsom

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Erna Solberg (H) til debatt torsdag morgen, advarte han Høyre mot å jakte overskrifter.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høyre har tidligere gått ut og kritisert Støre-regjeringens håndtering av corona, og har etterlyst mer handlekraft fra regjeringen. Da Jonas Gahr Støre møtte Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg til debatt under politisk kvarter i NRK torsdag morgen, slo han tilbake mot kritikken.

I Stortinget tirsdag kritiserte Arbeiderpartiet Høyre for å jakte på overskrifter når de tar del i debatten rundt corona. Støre mener man må være vaktsomme med hva slags ord man bruker.

– Vi kan ha debatt om corona, og ha ulike syn, men det er en del mennesker som er urolig og redde, så vi bør tenke oss grundig om før bruker overskrifter som dramatiserer dødstall og lignende. De som dør av corona nå er i hovedsak eldre mennesker med underliggende sykdommer.

Solberg på sin side svarer at det er åpenhet som bygger tillit.

– Jeg synes ikke det er dramatiserende å snakke om at vi i november hadde høyere vekst i antall dødsfall enn i flere av de tidligere bølgene, og på nivå med den aller første bølgen. Det viser at dette er en utvikling som ikke bare er enkel. Jeg synes dette er ærlig, og det å ikke være ærlig er ikke å bygge opp tillit.

– Grov forenkling

Solberg reagerer også kraftig på at Støre kritiserte Ernas regjering for å omtale pandemien som over.

– Det er en grov forenkling at Høyre sa at pandemien var over. Vi sa at vi var i et stadium hvor vi kunne gå tilbake til en mer normal hverdag. Men vi sa aldri at pandemien var over, og vi ga stokken videre til dere, sier Solberg.

– Jeg siterer bare oppslag fra august og september om at nå kunne man ha «one night stands» og leve som normalt. Det var slik det ble gjengitt hele veien, svarer statsministeren.

Støre avkrefter også at den nye regjeringen er uærlig, og viser til at alle tall og all informasjon er offentlige og tilgjengelige hele veien.

Høy terskel for tiltak i hjemmet

Det er foreløpig ikke aktuelt med coronatiltak som begrenser besøk og festing hjemme hos folk, slår statsministeren fast under debatten.

– Jeg tror vi skal ha veldig høy terskel for å gå inn i det private rom. Men når vi for eksempel sier at du ikke bør håndhilse og kanskje ikke bør klemme, så får jo det litt betydning for private forhold, med nærkontakt. Men vi er ikke på det nivået at vi skal inn i hjemmene til folk.

Støre sier at det er den totale kontakten mellom folk som er viktig for å begrense smitten, og at det er derfor regjeringen anbefaler munnbindbruk i kollektivtransport, julehandel og helsevesenet.

– Det gjør det samtidig mulig at du kan gå på et utested for eksempel. Det ikke så mye av hensyn til at du kan gå på det utestedet, men av hensyn til at de som jobber på utestedet, slipper at jobben stenger ned, sier statsministeren.

– Håper på det beste

Solberg sier at hun håper på det beste i smittesituasjonen fremover. Samtidig er hun opptatt av at myndighetene må planlegge for at også det verste kan skje, skriver NTB.

– Det gjør at vi må planlegge for et alternativ med mye mindre direktekontakt mellom folk igjen. Men foreløpig håper jeg dette går mest mulig normalt, sier Solberg.

Hun forteller at Høyres stortingsgruppe planlegger å gjennomføre julebord.

– Men vi har gjort noen forebyggende tiltak. For eksempel har vi kjøpt inn nok engangstester til at alle kan teste seg den dagen. Så vil det også gjøres tiltak i rommet, sier Solberg.

Støre vil ikke fraråde julebord, men oppfordrer folk til å følge med på de lokale rådene.

– Det er jo variable situasjoner i landet vårt, sier han.