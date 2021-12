MER STIPEND: Tina Bru i Høyre sier de ønsker å hjelpe studenter og videregåendeelever som er borteboere med å dekke strømregningen.

Vil gi studentene ekstra strømstipend

I et nytt forslag foreslår Venstre, Høyre og KrF at elever og studenter som mottar støtte fra Lånekassen skal få 1000 kroner ekstra i stipend for å kompensere for de høye strømprisene.

De tre partiene går sammen om å gjøre endringer i budsjettforslaget de la frem i oktober, hvor de vil gi 1000 kroner ekstra i stipend til studenter og borteboer-elever på videregående skole som mottar lån og stipend i Lånekassen, for å kompensere for de høye strømprisene.

– Når staten har tjent ekstraordinært mye på skyhøye strømpriser, så mener vi at pengene skal gå tilbake til de som har betalt. Det vil si at i stedet for å bruke overskuddet til Statkraft på helt andre tiltak, så vil vi bruke det på blant annet studenter og elever for å hjelpe dem å betale strømregningen sin, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Høyre Tina Bru til VG.

Torsdag er det finansdebatt i Stortinget og statsbudsjettet skal vedtas. Bru sier de ønsker at det skal utbetales allerede i januar, dersom de får gjennomslag.

Stemte ned tidligere forslag

MDG, Venstre, SV, Rødt og Frp har tidligere foreslått å gi studenter økt støtte, gjennom et «ekstraordinært strømstipend» for fulltidsstudenter den kommende vinteren.

Forslaget ble fremmet i Stortinget 9. november. Det sa ingenting om nøyaktig hvor mye dette strømstipendet skulle være på, men at det skulle være kun stipend, og ikke delvis lån.

Forslaget ble nedstemt, med 30 stemmer for og 65 stemmer mot.

Universitas har tidligere skrevet om strømforslaget som ble nedstemt. Den gangen uttalte Tina Bru at Høyre stemte mot forslaget fordi de oppfattet det som lite treffsikkert.

– Vi er enige i intensjonen, men mener det er riktig å gjøre det i budsjettet, derfor legger vi frem forslag om det nå som Stortinget skal behandle statsbudsjettet. Vi har brukt tid på å konkretisere både innretningen og sum og vi har inkludert elever som bor borte, sier Bru.

Venstre var pådriver for det første forslaget om et strømstipend til studentene, og er det samme på dette forslaget.

– Studentene bør slippe å måtte velge mellom å fryse mens de leser til eksamen, eller droppe mye av lesingen fordi de må jobbe ekstra for å betale grunnleggende regninger. Det er fint å ha en deltidsjobb, men vi er alle tjent med at studentene også rent faktisk har råd til å studere, sier Abid Raja (V), som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget.

Han sier han er fornøyd med at de har fått satt av et konkret beløp til studentene.

– Vi vil gjøre det vi kan for å sikre studentene et minimum av økonomisk sikkerhet gjennom vinteren. Men dette er et akuttiltak. Det viktigste er å øke studiestøtten til 1,5 g.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier at det er alvorlig at strømprisen har blitt så høy.

– Når staten får så store ekstrainntekter er det viktig at vi kompenserer sårbare grupper slik som absolutt studentene er.

– La studentene dusje!

Onsdag skrev VG om Nordnorsk studenthjem i Oslo som er hardt rammet av høye strømpriser, hvor ledelsen ber studentene om å dusje mindre.

– Når kraft og strøm blir noe å tjene penger på, tjener kanskje staten godt, men det er folk som må betale i form at enorme strømregninger, inkasso og i verste fall nedstengning av studenthus, sier leder i Rød Ungdom, Alberte T. Bekkhus.

Hun synes situasjonen er ekstra provoserende fordi den er varslet.

– Konsekvensene ser vi nå, at noe så lite som timinutters dusjer blir en eksistensiell trussel mot menneskers bosted.

PROVOSERT: Leder for Rød Ungdom, Alberte T. Bekkhus sier til VG at hun synes situasjonen er provoserende.

Høyres Tina Bru er ikke enig i at strømkrisen var varslet.

– Vi visste ikke hvordan strømprisene ville utvikle seg da vi lagde budsjettet i august. Vi synes det er helt rimelig å justere budsjettforslaget nå, fordi situasjonen er en helt annen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sa til Universitas tidligere i november at regjeringen har foreslått å redusere elavgiften med 47prosent det neste året, og at dette vil dempe folks utgifter til staten og «bidra til å få ned kostnadene folk har til strøm».

Ifølge utregninger fra nyhets- og analysebyrået Europower vil den reduserte elavgiften tilsvare omtrent 1000 kroner i året for en gjennomsnittlig strømkunde.

SMERTEGRENSE: Stortingsrepresentant Rauand Ismail mener smertegrensen for studenter er nådd for lengst.

Stortingsrepresentant for MDG Rauand Ismail sier til VG at smertegrensen for lengst er nådd for landets studenter.

– Vi aksepterer ikke at studentene skal fryse i sin egen stue av frykt for høye strømregninger, mens staten håver inn milliarder på de skyhøye strømprisene. Derfor foreslår vi at studentene skal få ekstra støtte.